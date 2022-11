Lindsay Lohan, actriz que protagonizó Juego de gemelas, película que la hizo saltar a la fama interpretando a unas las hermanas que buscan volver a juntar a sus padres, está interesada en colaborar con Marvel para un proyecto futuro.

Tras años fuera de la gran pantalla, Lindsay Lohan ha retomado su carrera actoral con su más reciente película Falling for Christmas (Navidad de golpe), la cual se estrenó el 10 de noviembre en Netflix.

En esta comedia Lindsay Lohan protagoniza a una heredera malcriada que, tras un accidente de esquí, pierde la memoria y termina relacionándose con una familia conformada por un hombre viudo y su hija durante las fiestas navideñas.

De acuerdo con una entrevista para la revista Forbes, el regreso a la pantalla a través de Falling for Christmas le ha permitido a Lindsay Lohan volver a tener la oportunidad de interactuar con un entorno en el cual prácticamente ha crecido:

“Creo que tal vez porque ha pasado tanto tiempo que he estado en el set, fue como una nueva emoción que no había sentido en mucho tiempo. Todo me resultaba refrescante. Era simplemente una forma completamente diferente de comenzar, llegar al set y hacer películas de nuevo que realmente extrañé, que no me di cuenta de cuánto me había perdido”.

Lindsay Lohan