Lindsay Lohan volvió a la alfombra roja en el estreno de Navidad de Golpe, su nueva película que ya está disponible para las audiencias de Netflix.

Dicho momento fue compartido por la actriz de Chicas pesadas en su cuenta de Instagram (@lindsaylohan) donde cuenta con 11.6 millones de seguidores.

Luciendo radiante un vestido de alta costura, Lindsay Lohan posó en la premier de la cinta que distribuye Netflix, y que marca su regreso a un rol protagónico después de 3 años de ausencia.

Acompañada de sus hermanos Alina, Mike y Dakota Lohan, así como de su esposo Bader Shammas, Lindsay Lohan presentó su nueva película Navidad de Golpe que pretende ser él éxito de la temporada.

Lindsay en la alfombra roja de la película Navidad de Golpe de Netflix (@lindsaylohan / Instagram )

Lindsay Lohan y sus hermanos en la premier de la película Navidad de Golpe de Netflix (@lindsaylohan / Instagram )

Lindsay Lohan y Bader Shammas en la premiere de Navidad de Golpe de Netflix (@lindsaylohan / Instagram )

Las fotografías de Lindsay Lohan en la alfombra roja de su cinta Navidad de Golpe de Netflix causaron sensación en Instagram.

Familiares, amigos, fans y celebridades de Hollywood no dudaron en llenar la caja de comentarios con elogios a la actriz estadounidense 36 años de edad.

Lindsay en la premier de la película Navidad de Golpe de Netflix (@lindsaylohan / Instagram )

Reacciones a Lindsay Lohan en la alfombra roja por su película Navidad de Golpe de Netflix (@lindsaylohan / Instagram )

Quizá la felicitación en Instagram que más miradas se llevó las miradas fue la de su hermano: Dakota Lohan.

Él dejó un emotivo mensaje para Lindsay Lohan y sus hermanos mencionando que la actriz de Herbie estaba en el lugar que se merecía con Navidad de Golpe en Netflix.

“Amo mi familia. Muy orgullosa de ti @lindsaylohan, eres la persona más fuerte que he conocido y no voy a decir que has vuelto porque siempre es donde estás destinada a estar.

“@aliana eres el alma más amable que he conocido y te mereces el mundo y está llegando. @mikelohan eres mi línea de vida”, escribió Dakota Lohan.

Reacciones a Lindsay Lohan en la alfombra roja por su película Navidad de Golpe de Netflix (@lindsaylohan / Instagram )

Cabe destacar que actualmente Lindsay Lohan está en una fuerte promoción de difusión en varios medios para atraer más espectadores para que reproduzcan en Netflix: Navidad de golpe.