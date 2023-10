Marvel no está pasando por un buen momento; sin embargo, el presidente del estudio, Kevin Feige, asegura que hay mucho potencial en la franquicia.

En una entrevista para Variety, Kevin Feige -de 50 años de edad- señaló que apenas han tocado la superficie de todo lo que Marvel puede ofrecer al público.

Gracias a que la editorial ha publicado cómics de manera ininterrumpida por 85 años, lo que significa que las historias están lejos de agotarse pese a tener ya 25 películas y varias series.

No hay que olvidar que ha mediados de 2023, el mismo presidente de Marvel Studios declaró que ya habían planeado los siguientes 10 años del UCM.

Lo cual valida sus declaraciones actuales sobre que apenas han recorrido un camino muy pequeño con los personajes de “La Casa de las Ideas”.

Lo más genial de Marvel es que verdaderamente hay muchos maravillosos personajes en los cómics, ellos llevan haciéndolo todo por 85 años. Incluso con 25 películas, apenas hemos tocado la superficie. Kevin Feige, presidente de Marvel Studios

Kevin Feige quiere que el UCM dure 80 años (Especial)

A pesar de las palabras de Kevin Feige, Marvel ya no genera el mismo interés

Si bien es de destacar el entusiasmo de Kevin Feige para con Marvel, la realidad en este momento es que el público poco a poco pierde el interés en su producto.

Desde Avengers: Endgame, ninguna película de Marvel ha alcanzado los 18 mil millones de pesos en taquilla; algo que hace unos años era casi un estándar del UCM.

De hecho, en 2023, sólo una película del UCM ha sido un éxito (Guardianes de la Galaxia Vol. 3).

Por su parte, Ant-Man and the Wasp: Quantumania fue un fracaso y The Marvels no está generando interés.

Las series tampoco han sido lo esperado. A pesar de iniciar fuerte con Loki y WandaVision, el producto se desgastó rápidamente.

Al grado que Secret Invasion es de los shows menos vistos en Disney+.

Secret Invasion (Disney)

Kevin Feige ha reconocido problemas estructurales en Marvel

Pero los problemas en Marvel no son sólo en la calidad del producto actual, también en la manera en que se había abordado la franquicia actualmente, cosa que reconoció Kevin Feige.

Recientemente se dio a conocer que Kevin Feige ordenó toda una reestructuración en las series de Marvel, al grado que se oprdenó el reboot de Daredevil: Born Again.

Una serie que ni siquiera se había estrenado.

El principal problema es que Marvel se saltó todos los pasos de una producción televisiva, tratando de imponer su estilo, lo cual no fue lo adecuado.

No había episodios piloto, se hacían muchas series limitadas, se gastaban grandes cantidades de dinero y en lugar de especialistas en televisión, se dejaba a cineastas hacer los programas.

A esto hay que sumar varios problemas como:

La salida de la productora Victoria Alonso

Salida de la Jefa de Inclusión de Disney

Reclamos de los artistas de efectos visuales

Los escándalos de Jonathan Majors y Tenoch Huerta

Y claro, la huelga de actores de Hollywood que ha retrasado todos los proyectos de manera indefinida, no solo los de Marvel.

Daredevil: Born Again (Disney)

Con información de Variety