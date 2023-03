Por fin se han revelado nuevas imágenes de Lady Gaga como Harley Quinn en la película ‘Joker 2′, que volverá a protagonizar Joaquin Phoenix.

Medios como The Film Zone y Variety han publicado fotos de la producción de ‘Joker 2′, que revelan el vestuario y el maquillaje de Lady Gaga para la película.

Según se ha informado, el Lady Gaga le dará un nuevo giro al personaje de Harley Quinn, que ha sido interpretado por Margot Robbie.

Lady Gaga como Harley Quinn (Twitter)

Lady Gaga: Nuevas fotos la muestran como Harley Queen apoyada por una multitud

Las fotos filtradas de Lady Gaga como Harley Queen muestran a una gran multitud protestando, mientras la villana es escoltada por policías de Ciudad Gótica a un edificio del gobierno.

Extras vestidos como manifestantes se reúnen alrededor de Lady Gaga con carteles en los que le muestran su apoyo, con frases como:

“Liberen a El Joker ”

” “Justicia para El Joker”

“Joker, Cásate Conmigo”

“Sin justicia, sin culpable, sin bromear”

Entre la multitud retratada en las imagenes se puede ver un puñado de coloridas pelucas y máscaras de payaso.

Lady Gaga (Caroline Brehman / EFE)

Lady Gaga luce un vestuario que se encuentra entre la sensibilidad intensificada de la Harley Queen original del cómic y la estética retorcida de la primera película de “Joker”.

Warner Bros. aún no ha confirmado oficialmente que Lady Gaga interpretará a Harley Quinn, pero el look que muestra la cantante parecen no dejar lugar a dudas:

Una chaqueta rojo escarlata

Una blusa con estampado de diamantes

Maquillaje de payaso en la cara de Lady Gaga

Lady Gaga mostrará a una Harley Queen distinta a la que se ha visto en otras películas

Antes de las nuevas fotos que se han filtrado, se pudieron ver imagenes de Lady Gaga desde el set de “Joker: Folie à Deux”.

El 14 de febrero, día de San Valentín, el director Todd Phillips compartió una imagen de Lady Gaga y Joaquin Phoenix compartiendo un apasionado abrazo.

Lady Gaga como Harley Quinn en el Joker 2 (@toddphillips / Instagram)

Esa imagen oficial de ‘Joker 2′ fue captada en un primer plano ajustado, mientras que estas nuevas fotos muestran una perspectiva diferente del personaje de Lady Gaga.

Aunque el panorama de DC Comics ha cambiado drásticamente en los últimos meses, “Joker 2″ se ha mantenido prácticamente intacto por los recién formados DC Studios y sus codirectores James Gunn y Peter Safran.

La secuela de “Joker” no jugará un papel en la continuidad narrativa de las próximas películas de DC.

Será el 9 de octubre de 2024 cuando Warner Bros. estrene “Joker: Folie à Deux” en los cines.

Con información de Variety