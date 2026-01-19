La saga de El Exorcista regresa al cine en 2027 con Scarlett Johansson.

Se dieron a conocer más detalles sobre el estreno la película de El Exorcista que dirigirá Mike Flanagan.

Confirman saga de El Exorcista en 2027 con Scarlett Johansson como protagonista

Universal confirmó que el largometraje de El Exorcista protagonizado por Scarlett Johansson, se estrenará el 12 de marzo de 2027 en cines.

La película se tenía prevista para este 2026; sin embargo, el proyecto se retrasó.

Scarlett Johansson (Agencia México )

Además de Scarlett Johansson, en el elenco de la nueva película de El Exorcista está Jacobi Jupe, actor de Hamnet.

Producida por Blumhouse con Atomic Monster y Morgan Creek Entertainment, El Exorcista comenzará su rodaje en 2026 con locaciones en Nueva York y escenarios internacionales.

Así será la película de El Exorcista con Scarlett Johansson

La película de El Exorcista con Scarlett Johansson ha sido descrita por su director Mike Flanagan como “una nueva versión radical”.

Variety reporta que la cinta de Mike Flanagan se ambientará en el mismo universo que la película de William Friedkin y no será una secuela de El Exorcista: Creyentes, de 2023.

El Exorcista, película de 1973 (Warner Bros. / Hoya Productions)

El proyecto original de El Exorcista se estrenó en 1973 bajo la dirección de William Friedkin.

La cinta seguía a una madre que contrataba a dos sacerdotes para que le hicieran un exorcismo a su hija de 12 años.

Por su aterradora historia, El Exorcista resultó todo un éxito en taquilla, además de que consiguió 10 nominaciones al Oscar y se convirtió en un clásico del género.