¿Kristen Stewart será la nueva Joker del cine? Muchos fans la están pidiendo para que sea la villana en la nueva franquicia de Batman con Robert Pattinson.

En una entrevista para Variety, se le cuestionó a Kristen Stewart sobre la campaña de los fans para que sea Joker en las posibles secuelas de ‘The Batman’.

Para sorpresa de todos, Kristen Stewart no descarta esa posibilidad, señalando que le gusta la energía detrás de la campaña de Joker y que “hay que probar algo nuevo”.

Me encanta la energía detrás de esto. Realmente se ha hecho muy bien. Siento que, tal vez, no lo descarto; pero me encanta ese entusiasmo. Veamos qué pasa. Estoy totalmente dispuesta a interpretar a una persona extraña y aterradora .

Kristen Stewart