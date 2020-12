Kirsten Dunst y Emma Stone también estarían en 'Spider-Man 3'

Las actrices repetirían sus papeles como Mary Jane y Gwen Stacy.

Por si el regreso de Alfred Molina como el Doctor Octopus a 'Spider-Man 3' no fuera suficiente, un nuevo reporte indica que Kirsten Dunst y Emma Stone también estarían presentes en la nueva película del Araña, repitiendo sus papeles de Mary Jane y Gwen Stacy.

Según menciona Collider, Dunst sería la que está a punto de ser confirmada, pues ya habría cerrado un trato con Marvel y Sony para retomar a la novia del Spidey de Tobey Maguire; por su parte, aunque también se espera que Stone firme el contrato.

No obstante, parece que sólo hay que ultimar detalles; lo único que impediría el regreso de Emma como Gwen Stacy en 'Spider-Man 3' son supuestos reportes sobre su embarazo, no se descarta que ella decida tomarse un descanso de la actuación para centrarse en su familia.

Emma Stone Sony

Andrew Garfield ya estaría confirmado también

El mismo reporte de Collider que señala los regresos de Kirsten Dunst y Emma Stone como Mary Jane y Gwen Stacy, también mencionan que Andrew Garfield ya estaría confirmado para hacer una aparición en 'Spider-Man 3'.

Recordemos que Marvel y Sony habían señalado que él no había firmado para aparecer en el filme, insinuando que estarían en negociaciones con el actor, mismas que habrían llegado a buen puerto en los últimos días; por lo que ya tendríamos a dos Hombres Araña para el filme.

'Spider-Verse' Especial

¿Qué pasa con Tobey Maguire? Bueno, la misma fuente menciona que él aún se encuentra en pláticas con las productoras, por lo que su regreso como el 'Spider-Man' original aún no es un hecho; sin embargo, se está haciendo todo lo posible porque se sume al proyecto.

Hay que señalar que no hay una declaración oficial acerca de todo lo anterior y que Collider no cita fuentes internas, como sí lo hiciera The Hollywood Reporter con el regreso de Alfred Molina; recomendamos a los fans que tomen esto con pinzas hasta que haya más información al respecto.

Con información de Collider.