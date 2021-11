Juego de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ revelaría apariencias de Shuma-Gorath y América Chávez, tras filtraciones de imágenes de ‘Spider-Man: No Way Home’.

El juego que habría revelado la apariencia de dos de los personajes más importantes en la nueva película de Marvel: ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

En la portada de dicho juego aparece Doctor Strange luchando contra Shuma-Gorath, mientras que en una almohadilla para colorear aparecería América Chávez junto a Wanda Maximoff .

Primeros productos oficiales de 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' (Especial)

El juego de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ ¿reveló la trama?

El juego de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ ¿reveló la trama? Hace algunos meses ya había rumores sobre la aparición de Shuma-Gorath como uno de los villanos.

Además de la aparición de la nueva superheroína, América Chávez en de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

El personaje de América Chávez -quien también tendrá su serie en Disney+-, tiene super fuerza, resistencia y la capacidad de abrir agujeros en el multiverso.

Algo en lo que estaría interesado el villano Shuma-Gorath en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, por lo que Doctor Strange tendría que proteger a la nueva superheroína.

Y es que, según algunas supuestas filtraciones, el propósito de Shuma-Gorath es conquistar todas las realidades.

Algo que Doctor Strange y Scarlet Witch deberán evitar a toda costa en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ se estrenará en 2022

De momento se desconoce si es que este juego de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ -que se estrenará en 2022- ha revelado parte de la trama.

Así como tampoco se sabe si es que esas será la apariencia final que tendrán los personajes en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Habrá que esperar hasta el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ para saber como Marvel maneja el tema del multiverso, mismo que comenzó a explorarse en la serie de ‘Loki’.

Y es que en la tercera entrega de Spider-Man con Tom Holland, Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), tendrá una enorme participación.

Por lo que es probable que haya varios easter eggs de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness‘ a lo largo de la cinta que se estrenará el próximo 17 de diciembre del 2021.

Shuma-Gorath (Marvel Comics)

