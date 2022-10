Aunque parezca increíble, el futuro de The Batman 2 se mantiene en suspenso, al grado que podríamos quedarnos sin el Joker para esta secuela.

Resulta que Barry Keoghan, quien interpretó a Joker en la primera The Batman, declaró que no ha sabido nada de la secuela, ni siquiera lo han llamado para que se presente a grabar.

Aún más, a pesar de que su Joker ya fue presentado y se espera que aparezca en la segunda parte, asegura que no tiene ningún contrato firmado para regresar como el villano.

A pesar de esto, se mantiene optimista acerca de su participación en The Batman 2, pues señala que sólo espera la llamada de la producción.

Barry Keoghan señala que una vez que la gente detrás de The Batman 2 lo contacte, él se dirigirá directamente a firmar su contrato y comenzar a filmar sus escenas en la película.

El Joker de Barry Keoghan apareció al final de The Batman hablando con El Acertijo, en una secuencia que da a entender que los villanos harán una alianza contra el Caballero de la Noche.

The Batman 2 aún no tiene luz verde para grabar

Es probable que la razón por la que Barry Keoghan no ha sido llamado como el Joker, se debe a que The Batman 2 no ha sido aprobada por Warner Bros. Discovery para grabar.

A pesar que en abril de 2022 se mencionó que la secuela ya era un hecho, tras la fusión de Warner Bros. Discovery se dio a conocer que todo lo relacionado a The Batman 2 está parado de momento.

Esto sorprende, pues The Batman fue todo un éxito en su estreno, siendo bien recibida por fans del murciélago y la crítica en general.

The Batman (Warner Bros.)

De hecho, la misma aparición del Joker anunciaba de cierta forma la secuela de la obra; vamos que el propio Matt Reeves tiene contrato con Warner Bros. Discovery para crear una trilogía de Batman.

Todo indica que Barry Keoghan no es el único que no ha grabado nada, el resto del elenco que regresaría a The Batman 2 (incluido Robert Pattinson), tampoco ha iniciado filmaciones.

Tendremos que esperar a que las cosas se calmen en Warner Bros. Discovery para saber el destino de The Batman 2.

Con información de IGN.