Tras el éxito de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, ahora toda la atención de James Gunn está en Superman: Legacy, su próxima película con DC.

Aún no se sabe mucho sobre la historia que nos contará James Gunn con Superman: Legacy, aunque el director ha dado pequeñas pistas al respecto.

Sin embargo, un buen sector del público cree que el director hará una especie de homenaje a su padre, además de ser una especie de relato semi-biográfico.

Esto debido a algunas cosas alrededor del anuncio de la película, así como la fecha en la que esta se estrenará.

Se piensa que Superman: Legacy es la historia del padre de James Gunn debido a que el estreno de la película será el 11 de julio de 2025.

El 11 de julio es el día en que nació el padre de James Gunn, lo cual indicaría un posible primer vínculo.

Además se ha mencionado que Superman: Legacy será una historia emotiva, la cual abordará los problemas de Clark Kent tratando de aceptar su naturaleza kriptoniana.

Este es un tema recurrente en filmes sobre migrantes, o hijos de migrantes, quienes tratan de adaptarse a una cultura, al mismo tiempo que buscan mantener sus “raíces”.

Un punto importante tomando en cuenta que el padre de James Gunn es hijo de migrantes irlandeses en Estados Unidos.

“Sí, estoy dirigiendo Superman: Legacy que se estrenará el 11 de julio de 2025. Mi hermano Matt me dijo que cuando vio la fecha de estreno se echó a llorar. Le pregunté por qué. Él dijo: “Amigo, es el cumpleaños de papá”. No me habia dado cuenta.

Perdí a mi papá hace casi tres años. Él era mi mejor amigo. Él no me entendió cuando era niño, pero apoyó mi amor por los cómics y mi amor por el cine y ahora no estaría haciendo esta película sin él.”

James Gunn