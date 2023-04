En entrevista para revista Empire, el afamado director de cine James Gunn habla de la vez que fue despedido de Disney; y como el reparto de Guardianes de la Galaxia presionó para que volviera, siendo sus héroes de verdad.

En plena promoción para el estreno de Guardianes de la Galaxia Vol.3, James Gunn -de 56 años de edad- se sincera al hablar sobre el oscuro momento que vivió en Disney y Marvel al ser despedido.

Momento que ocurrió en 2018, cuando James Gunn fue despedido precisamente en Guardianes de la Galaxia Vol. 3, debido a unos polémicos comentarios en Twitter años atrás.

En 2009, James Gunn realizó unos comentarios en Twitter muy desafortunados, pese a que fueron en intención de broma, y pese a que en su momento pasaron desapercibido, no todo quedo así.

Luego de que las redes sociales no olvidaran, por lo que en 2018 salieron a la luz, y se pudo ver a James Gunn tuiteando: “Cómo disfruto cuando los niños pequeños me tocan en mi lugar tonto”.

Así como otro tuit, en el cual James Gunn se burló de las víctimas de violación: “Lo mejor de ser violado es cuando terminas de ser violado y es como ¡qué bien se siente no ser violado!”.

Comentarios que ante lo alarmante que sonaban, no pasaron desapercibidos por Disney y Marvel, provocando el despido de James Gunn.

Y pese a que James Gunn salió a disculparse y explicar el porqué de su humor, así como ha decir que ahora era alguien diferente, esto no evitó que fuera despido de Disney.

“Muchas personas que han seguido mi carrera saben que cuando comencé, me veía como un provocador, haciendo películas y contando chistes que eran escandalosos y tabú…Soy muy, muy diferente de lo que era hace unos años. Me disculpo por ese humor que lastimó a la gente. Realmente me sentí mal”.

James Gunn