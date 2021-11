Hayao Miyazaki sale del retiro para una última película, la cual se describe como “una fantasía a gran escala”.

De acuerdo a una entrevista con The New York Times , Hayao Miyazaki quien fuera fundador de Studio Ghibli, saldrá de su retiro para hacer una última película.

Y aunque su retiro y su regreso ya es un tema recurrente en Hayao Miyazaki debido a su edad, lo que ha emocionado a sus fans ha sido la nueva película que se trae entre manos.

Hayao Miyazaki ha declarado que la nueva película en la cual está trabajando, está basada en una novela del escritor Yoshino Genzaburo y aunque no se reveló cuál es, se cree que se trata de ‘How Do You Live?’.

Esta novela de 1937 trata sobre un adolescente de 15 años que vive en Tokio y está atravesando la reciente muerte de su padre.

‘The Wind Rises’ fue el último proyecto en el que Hayao Miyazaki participó

Hayao Miyazaki, uno de los ilustradores más famosos del mundo y quien fundaría Studio Ghibli, creadora de grandes éxitos como ‘La tumba de las luciérnagas’ o ‘El Viaje de Chihiro’, regresará de su retiro para una última película.

Aunque en 2017 el director Hayao Miyazaki había anunciado su retiro siendo ‘The Wind Rises’ su última película con Studio Ghibli, tal parece que a sus 80 años planea tener una última producción.

Aparentemente, este nuevo proyecto de Hayao Miyazaki podría ser estrenado hasta el 2023, aunque aún se desconocen los detalles de esta última película por la cual ha regresado del retiro.

Cabe resaltar que la nueva película en la cual Hayao Miyazaki trabaja, inició su producción en 2016 pero fue hasta 2020 cuando el director confirmó que solo 36 minutos de 125 estaban completos.

Aunque Hayao Miyazaki vuelva al retiro, el legado de uno de los directores de películas animadas más famosos del mundo, quedará en manos de su hijo Goro Miyazak i, quien recientemente dirigió la película ‘Earwig and the Witch’.