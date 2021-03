Un grupo de artistas realizó una serie de murales de Studio Ghibli en San Nicolas de los Garza en Monterrey.

México es territorio geek, la muestra más clara es lo que sucedió en San Nicolas de los Garza, Monterrey, donde un grupo de muralistas intervinieron varias paredes con obras dedicadas a las películas de Studio Ghibli.

En total son 9 murales de Studio Ghibli que contaron con el apoyo del Instituto Municipal para el Desarrollo Comunitario del Estado de Nuevo León, los cuales están ubicados en un parque en la Colonia Paseo de los Ángeles, por lo que cualquiera puede ir a visitarlos y tomarles foto.

La principal responsable de este proyecto fue Cristina Treviño, conocida como “Tatería”, quien junto a otros 17 artistas elaboraron estas obras sobre el Studio Ghibli en el lapso de un mes. Hay que señalar que fueron terminados en diciembre de 2020; pero es hasta este momento que la gente ha comenzado a descubrirlos.

Los murales de Studio Ghibli se suman a otros que hay en el país

Mencionamos que México es territorio geek porque los murales de Studio Ghibli no son los primeros relacionados al anime que hay en el país, durante gran parte de 2020 se realizador diversas obras similares en otros Estados de la República.

Tal es el caso del mural de 'Los Supercampeones' que se encuentra en Aguascalientes, muy cerca del Estadio Victoria, el cual fue elaborado por el colectivo Chunga Grafika, que también tiene uno dedicado a 'Space Jam' en la misma localidad.

Mural Saint Seiya MuraLeón/@brote_rnk

Sin embargo, el mural más famoso es el de 'Los Caballeros del Zodiaco' , el cual se encuentran en la ciudad de León, Guanajuato, y contó con el apoyo del municipio. Hay que señalar que la elaboración de este fue un tanto complicada, pues todo se tuvo que parar por la pandemia de Covid-19.

Por si esto no fuera suficiente, la propia Activision presentó un mural en la CDMX como parte de la promoción de 'Crash Bandicoot 4: It's About Time'; lamentablemente este sólo duró unos cuantos meses después del estreno del juego; a inicios de este 2021 fue retirado.

