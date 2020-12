Studio Ghibli ya tiene cuenta de Twitter

Studio Ghibli se había mostrado reacio a unirse a Twitter o cualquier red social.

Parece un tanto extraño para el mundo actual; pero Studio Ghibli no contaba con ninguna cuenta en alguna red social hasta hace poco, la legendaria productora de películas animadas recientemente se unió a Twitter de manera oficial.

Como es de suponer, la cuenta de Studio Ghibli ( @JP_GHIBLI ) no cuenta con ninguna publicación de momento; sin embargo, ya es seguida por 19 mil personas, lo que indica el amor que se tiene al estudio gracias a sus obras como 'El Viaje de Chihiro'.

Es probable que los responsables de la compañía hayan creado la cuenta con miras a su regreso a los primeros planos del cine, pues a pesar de que ya estrenaron en Japón 'Earwig and the Witch', falta que esta llegue al resto del mundo; además no hay que olvidar los otros proyectos que tienen en puerta.

Twitter Studio Ghibli Especial

Studio Ghibli busca modernizarse

Aunque Studio Ghibli es muy querido a nivel mundial, no es mentira que sus obras previas al paro que hicieron en 2015, no fueron tan exitosas como esperaban; nos referimos a 'La Leyenda de la Princesa Kaguya' y 'El Recuerdo de Marnie'.

Ambas cosecharon taquillas muy por debajo de lo esperado, tanto en Japón como en el resto del mundo; de hecho, la misma 'Se Levanta el Viento' de Hayao Miyazaki, quedó lejos de la recaudación de otras obras de Studio Ghibli.

Earwig and the Witch Studio Ghibli

Es por ello que los responsables de la empresa buscan modernizar tanto su contenido, como sus prácticas laborales y la manera en que se relacionan con la gente; de ahí que hayan abierto su cuenta de Twitter oficial.

Lo anterior también se refleja en el proyecto de su primer parque temático, el nuevo largometraje de Hayao Miyazaki, el estreno de 'Earwig and the Witch' (su primera película CGI lanzada para televisión), y la secuela live-action de 'Susurros del Corazón'.

Con información de Studio Ghibli.