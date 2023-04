Ante el próximo estreno en cines, ya podemos escuchar a Halle Bailey cantar “Part of Your World” para La Sirenita, pese a toda la polémica.

Disney ha lanzado el estreno de la canción “Part of Your World”, tema icónico de La Sirenita que esta vez podemos escuchar en voz de la actriz y cantante Halle Bailey -de 23 años de edad-.

Halle Bailey canta “Part of Your World” para La Sirenita pese a toda la polémica (disney)

Pese a polémica, Halle Bailey hace suya “Part of Your World” para La Sirenita

A través de las plataformas de música y Youtube, pese a la polémica que ha generado el live-action de La Sirenita, la actriz Halle Bailey hace suya la canción “Part of Your World”.

Canción central del clásico de Disney, La Sirenita, pues “Part of Your World” es el tema icónico con el que el personaje de Ariel canta todos su deseos.

Mismo que en 1986, fuera Jodi Benson -de 61 años de edad- quien prestó su voz para interpretar a Ariel y la canción “Part of Your World”.

Por lo que tras 34 años después, “Part of Your World” vuelve a resonar para el live-action de La Sirenita con Halle Bailey.

A lo que tras las críticas por la elección de Halle Bailey como La Sirenita, ahora la actriz afrodescendiente hace suya “Part of Your World” de una manera formidable.

Halle Bailey como La Sirenita ( Walt Disney Studios)

Pues al escuchar a Halle Bailey cantar “Part of Your World” es indiscutible el talento musical y vocal que tiene la joven actriz y cantante.

A lo que en comentarios han sido más lo que han aplaudido la forma en que Halle Bailey canta “Part of Your World”.

A esto se puede leer en opiniones que pese a que en Halle Bailey ha caído la presión por interpretar este clásico, “Part of Your World” en voz de la joven actriz “suena increíble que hasta se te pone la piel chinita”.

Por lo que basta leer otros comentarios que coinciden con que Halle Bailey hace suya “Part of Your World”:

“¡GUAU, suena absolutamente INCREÍBLE! Y la instrumentación es solo una fantasía absoluta. No puedo esperar a ver todo” “Asimismo entre otros comentarios ha coincido que “La voz de Halle es increíble, una artista increíble. Estoy impresionado” “He vuelto a escuchar un par de veces y cada vez he llorado. Ella es un talento tan especial que puedo entender porque el elenco lloró en el set. Simplemente te atraviesa, mágico y caprichoso. Hermosa voz, Halle es una estrella.” Cometarios para Halle Bailey al cantar “Part of Your World”

Halle Bailey, la nueva Sirenita con el respaldo Jodi Benson ante la polémica

Como es bien sabido, la elección de Halle Bailey para La Sirenita ha generado una ola de críticas exorbitante rayando a lo tóxico y hasta en la agresión.

Luego de que la elección de Halle Bailey para La Sirenita fuera tachada como inadecuada, debido a que es una actriz afrodescendiente y no una joven caucásica de ojos azules y cabello rojizo.

Sin embargo, una de las primeras que siempre mostró su apoyo fue Jodi Benson quien fuera La Sirenita original.

Halle Bailey canta “Part of Your World” para La Sirenita pese a toda la polémica (Especial)

Por lo que ahora con el estreno de “Part of Your World” en voz de Halle Bailey no fue la excepción.

A lo que Jodi Benson compartió en su Instagram el clip de “Part of Your World”, enviando su amor a Halle Bailey, pero sobre todo resaltando lo hermosa que se escucha la canción.

Por su parte, Halle Bailey le agradeció el apoyo a Jodi Benson, pues para la joven actriz esto vale mucho: “Tu aprobación significa el mundo, te quiero”.