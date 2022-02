Los guionistas de ‘Spider-Man: No Way Home’ revelan que el hechizo de Doctor Strange no afectó otros universos, por lo que las versiones de Andrew Garfield y Tobey Maguire aún recuerdan a la de Tom Holland.

Durante el IGN Fan Fest, el Fan Trent Senning preguntó a los coguionistas de ‘Spider-Man: No Way Home’, Erik Sommers y Chris McKenna sobre algunos huecos argumentales de la película.

Y es que su enfoque radicaba en las pruebas físicas que demostraban que Peter Parker era Spider-Man antes de que Doctor Strange lanzará el hechizo.

Ellos respondieron que, en efecto, hay una respuesta para eso pero que aún no pueden revelar cual es pero adelantaron que este hechizo no afectó a otros universos.

Los Spider-Man de Andrew Garfield y Tobey Maguire aún recuerdan al de Tom Holland

A través de una sesión de preguntas a los coguionistas de ‘Spider-Man: No Way Home’, aclararon algunas dudas de los fans sobre la película y el hechizo que lanzó Doctor Strange.

En ese sentido, revelaron que este hechizo no afectó a los universos de las versiones de Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield , por lo que ellos aún recuerdan a la versión de Tom Holland.

Sin embargo, no dieron una respuesta concluyente sobre las acciones de ‘Spider-Man: No Way Home’, pues aseguraron que aún no tenían permitido revelarlo.

Lo que sí dijeron es que querían centrarse en los efectos humanos de la decisión de Peter en ‘Spider-Man: No Way Home’, en lugar de dedicar tiempo en explicar los detalles.

Y es que el incluir estas pequeñas respuestas en ‘Spider-Man: No Way Home’, le restaría emoción a la película que ha roto todos los esquemas de Marvel Studios.

“Créeme, tenemos respuestas, pero no creo que… No estamos autorizados a divulgarlas. Pero tenemos respuestas.” Chris McKenna, coguionista de ‘Spider-Man: No Way Home’

Coguionistas de ‘Spider-Man: No Way Home’ hablan de la escena post-créditos de Venom

Luego de responder que el hechizo de Doctor Strange no afectó los universos de Andrew Garfield y Tobey Maguire en ‘Spider-Man: No Way Home’, también los coguionistas hablaron sobre Venom .

Y es que en una de las escenas post-créditos de ‘Spider-Man: No Way Home’, se ve a Tom Hardy como Eddie Brock junto con Venom, pero al retornar a su universo, deja una gota de simbionte en el Universo principal de Marvel.

Ellos aseguraron que esto deja la puerta abierta para un regreso de Venom pero de momento, ellos aseguran que no saben sobre el retorno del antihéroe al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).