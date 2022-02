‘Spider-Man: No Way Home’ supera a ‘Avatar’ y se convierte en la película más taquillera en Estados Unidos durante el pasado fin de semana.

Esto quiere decir que ahora ‘Spider-Man: No Way Home’ se ha colocado como la película más taquillera en Estados Unidos.

‘Spider-Man: No Way Home’ recaudó en la taquilla de Estados Unidos un total de 760.9 millones de dólares, es decir 15 mil 506 millones 650 mil pesos.

En comparación con ‘Avatar’ quien tenía el récord de la película más taquillera con 760.5 millones de dólares , es decir 15 mil 498 millones 4 mil 636 mil pesos.

Spider-Man: No Way Home / Avatar (Twitter)

‘Spider-Man: No Way Home’ se convierte en la tercera película más taquillera en la historia de Estados Unidos

Asimismo escaló hasta el tercer puesto de las películas más taquilleras de la historia de Estados Unidos a tan solo 60 días de su estreno.

Mientras que a la película de ‘ Avatar ’ le costó un total de 9 meses para ser la película más taquillera en Estados Unidos.

Y aunque ‘Spider-Man: No Way Home’ desbancó a ‘Avatar’ del tercer puesto de la película más taquillera en Estados Unidos, la película de James Cameron sigue posicionándose como la más taquillera de todos los tiempos .

‘Avatar’ tiene un total acumulado de 2 mil 840 millones de dólares (57 mil 874 millones 940 mil pesos), seguida de ‘Avengers: Endgame’ con 2 mil 790 millones de dólares (56 mil 856 millones 15 mil pesos).

‘Spider-Man: No Way Home’ (Sony)

A nivel mundial, ‘Spider-Man: No Way Home’ es la sexta película más taquillera

Empero, ‘Spider-Man: No Way Home’ aún se mantiene en la sexta película más taquillera de la historia con mil 800 millones de dólares (36 mil 681 millones 300 mil pesos).

No obstante, en México, ‘Spider-Man: No Way Home’ se coloca como la película más taquillera de toda la historia del país con mil 474.8 millones de pesos .

Aquí supera a ‘Avengers: Endgame’ quien ha quedado en el segundo puesto como la película más taquillera en México con mil 474.2 millones de pesos.

Tom Holland como Peter Parker en 'Spider-Man: No Way Home' (Matt Kennedy /Sony Pictures / AP / AP)

Con información de We Got This Covered y Deadline.