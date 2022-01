‘Spider-Man No Way Home’ es la segunda película más taquillera en la historia de México, según revela la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica ( Canacine ).

No cabe duda que ‘Spider-Man No Way Home’ ha sido una de las películas más exitosas de Marvel Studios y el Universo Cinematográfico de Marvel ( UCM ).

Y, entre uno de sus récords está el ser la segunda película más taquillera de la historia en México, tras estar en exhibición por tres semanas desde su estreno el pasado 15 de diciembre del 2021.

El primer lugar lo tiene ‘Avengers: Endgame’ (2019) y, en ese sentido, ‘Spider-Man No Way Home’ está a solo 60 millones de pesos de superarla en México.

¿Cuánto ha recaudado ‘Spider-Man No Way Home’ en las taquillas de México?

‘Spider-Man No Way Home’ ya es una de las películas más taquilleras de la historia, escalando hasta el puesto número 12 a nivel internacional .

Pero en México ha logrado recaudar, de acuerdo a los datos del Canacine más de mil 350 millones de pesos con 19 millones de asistentes en las tres semanas que se ha proyectado en el país.

Además de los datos de Canacine, Deadline aseguró en un nuevo reporte que México es el tercer país que más dinero le ha dejado a la película de ‘Spider-Man No Way Home’ con 69.4 millones de dólares (mil 414 millones 719 mil pesos).

‘Spider-Man: No Way Home’ (Sony Pictures)

México es el tercer país con más recaudación para ‘Spider-Man: No Way Home’

Tras darse a conocer que ‘Spider-Man: No Way Home’ era la segunda película más taquillera en México en su historia, también se dijo que es el tercer país con más recaudación para el filme.

Sin embargo, México solo es superado por Reino Unido , en donde ‘Spider-Man No Way Home’ ha recaudado 92.4 millones de dólares (mil 883 millones 574 mil pesos).

Y, en Estados Unidos, ‘Spider-Man: No Way Home’ ha logrado 627 millones de dólares, es decir 12 mil 781 millones 395 mil pesos.

Finalmente, en taquilla mundial, ‘Spider-Man: No Way Home’ ha recaudado mil 385 millones de dólares, es decir 28 mil 233 millones 225 mil pesos.

Cabe recordar que el puesto número uno de la película más taquillera en la historia a nivel mundial, aún lo conserva ‘ Avatar ’ con 2 mil 847 millones de dólares, es decir 58 mil 036 millones 095 mil pesos.

Reacciones al tráiler de 'Spider-Man: No Way Home' (Sony Pictures)

Con información de Canacine y Deadline.