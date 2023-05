Guardianes de la Galaxia 3 ha tenido un gran recibimiento en todo el mundo, gracias a su gran historia, actuaciones y en México, sus voces en español latino.

Y es que los fans que vieron Guardianes de la Galaxia 3 en español latino, celebraron que se mantuvieran las voces clásicas de los personajes.

Además de que se integraron nuevos actores y actrices que sumaron bastante a la obra de Marvel y James Gunn.

Si eres fan del doblaje, a continuación te presentamos a las voces en español latino de Guardianes de la Galaxia 3.

Peter Quill / Star-Lord - Carlo Vázquez Díaz

Rocket Raccoon - Enrique Cervantes

Gamora - Carla Medina

Nébula - María E. Sandoval

Drax - Dan Osorio

Mantis - Erika Ugalde

Groot - Óscar Bonfiglio

Alto Evolucionador - Gerardo García

Carlo Vázquez Díaz, voz en Guardianes de la Galaxia 3

Carlo Vázquez Díaz es Star-Lord en Guardianes de la Galaxia 3, haciendo su voz desde la primera entrega de 2014.

Sin embargo, también se ha destacado en otros trabajos como El Hobbit, haciendo a Fili, o Brutacio en ¿Cómo entrenar a tu dragón?

Recientemente tuvo la oportunidad de convertirse en la nueva voz de Seiya de Los Caballeros del Zodiaco, tras la muerte de Jesús Barrero y el fiasco de Darío Yazbek.

Carlo Vázquez Díaz (Carlo Vázquez Díaz)

Enrique Cervantes, voz en Guardianes de la Galaxia 3

Enrique Cervantes es la voz de Rocket Raccoon en Guardianes de la Galaxia 3, interpretando al personaje desde 2014.

Además de estar en el UCM, Enrique Cervantes ha tenido participación en DC como la voz oficial de Aquaman en español latino.

Otros papeles destacados han sido Mojo Jojo en Las Chicas Superpoderosas, Ryoji Kaji en Neon Genesis Evangelion y Número 16 en Dragon Ball Z.

Enrique Cervantes (Enrique Cervantes)

Carla Medina, voz en Guardianes de la Galaxia 3

Carla Medina hace a Gamora en Guardianes de la Galaxia 3, igualmente lleva con este personaje desde 2014.

Ella ha tenido una relación cercana con Disney casi toda su carrera, haciendo varios papeles para el estudio.

Podemos nombrar a Sisu en Raya y el Último Dragón, la Vicealcaldesa en Zootopía y Vidia en la franquicia de Tinker Bell.

Carla Medina (Carla Medina)

María E. Sandoval, voz en Guardianes de la Galaxia 3

María E. Sandoval nos da la voz de Nébula en Guardianes de la Galaxia 3; papel que desempeña desde 2014 también.

Además de ser actriz de doblaje, trabaja como locutora e interprete en teatro.

Otros de sus papeles reconocidos son Lyria en Los Juegos en la Tierra de las Hadas y Paige en Tron: La Resistencia.

María E. Sandoval (María E. Sandoval)

Dan Osorio, voz en Guardianes de la Galaxia 3

Dan Osorio le da vida a Drax el destructor en Guardianes de la Galaxia 3, personaje que también mantiene desde 2014.

Él ha tenido una carrera bastante prolífica, trabajando en proyectos de todo tipo, no sólo en cine o televisión.

Es la voz oficial de Hanzo en Overwatch, además de hacer a Jefferson en Spider-Man: Into the Spider-Verse, sin olvidar a Smoker en One Piece.

Dan Osorio (Dan Osorio)

Erika Ugalde, voz en Guardianes de la Galaxia 3

Erika Ugalde hace a la tierna Mantis en Guardianes de la Galaxia 3, papel que lleva interpretando desde 2017.

Como muchas otras actrices aquí presentadas, ella ha trabajado en varios proyectos de Disney durante su carrera.

La tenemos como Desagrado en Intensamente, Taffyta en Ralph el Demoledor y la MJ de Zendaya en la trilogía de Spider-Man de Disney y Sony.

Erika Ugalde (Erika Ugalde)

Óscar Bonfiglio, voz en Guardianes de la Galaxia 3

Óscar Bonfliglio interpreta al elocuente Groot en Guardianes de la Galaxia 3, papel que lleva haciendo desde 2014.

Él es uno de los más veteranos del elenco de la película en español latino, con 47 años de carrera en el doblaje.

Sus papeles más reconocidos son William Stryker en la saga de X-Men, Seth en The Last of Us Part II y Latrell en ¿Y dónde están las rubias?

Óscar Bonfiglio (Óscar Bonfiglio)

Gerardo García, voz en Guardianes de la Galaxia 3

Gerardo García hace al detestable Alto Evolucionador en Guardianes de la Galaxia 3, siendo uno de los nuevos personajes de la franquicia.

También ha tenido participación en la películas de DC haciendo al Bruce Wayne/Batman de Robert Pattinson en The Batman.

Además de hacer a Roger Smith en American Dad y Rafael en las versión de 2012 de Las Tortugas Ninja.