Funko revela nuevas figuras de ‘Doctor Strange in The Multiverse of Madness’ y filtra nuevos personajes, entre ellas una variante de Strange: ‘Supreme Strange’.

Funko revela otra variante de Doctor Strange: ‘Supreme Strange’

Entre ellas una variante llamada ‘Supreme Strange’, el cual aparece sin la característica barba de Doctor Strange y con un traje completamente nuevo.

Cabe destacar que el los dos trailers anteriores, se había revelado que en ‘Doctor Strange In the Multiverse of Madness’ aparecerían al menos dos variantes del Hechicero Supremo:

Evil Strange

Defender Strange

Pero ahora, según la nueva figura de Funko llamada ‘Supreme Strange’, es decir que esta sería la tercera variante de Doctor Strange para esta nueva película de Marvel Studios.

Funko Pop de ’Doctor Strange In the Multiverse of Madness’ (Funko Pop)

El interés amoroso de Wong aparece en las figuras Funko

Las revelaciones de las nuevas figuras de Funko para ‘Doctor Strange In the Multiverse of Madness’, también ha revelado otro personaje que aparecerá en la película.

Se trata de Sara Wolfe , un nuevo personaje quien aparentemente será la secretaría de Doctor Strange y el interés amoroso de Wong.

Aunque como tal, no se ha confirmado exactamente quién será ‘Sara’ en ‘Doctor Strange In the Multiverse of Madness’.

Hasta el momento, lo único que se ha confirmado es la aparición de Patrick Stewart como el Profesor Charles Xavier , dando una ventana de oportunidad a los X-Men dentro del UCM.

‘Doctor Strange In the Multiverse of Madness’ se estrena el próximo 6 de mayo del 2022.

Sara Wolfe, personaje de Doctor Strange (Marvel Comics )