‘Spider-Man: No Way Home’: Funko sacaría figura Matt Murdock deteniendo el ladrillo, según nuevas filtraciones.

De acuerdo a algunas filtraciones, Funko estaría planeando sacar nuevas figuras de ‘Spider-Man: No Way Home’, empezando con el Matt Murdock de Charlie Cox, quien lo interpretó en la serie de Marvel y Netflix.

Y es que cada cierto tiempo, Funko saca listas sobre las nuevas figuras que sacara y, entre ella aparece la figura de Matt Murdock deteniendo el ladrillo.

Cabe recordar que este fue un breve cameo por parte de Charlie Cox confirmando que su personaje, Matt Murdock también conocido como Daredevil, había ingresado oficialmente al UCM.

Y tal parece que a modo de celebración, Funko sacaría esta figura especial de Matt Murdock deteniendo el ladrillo que avientan a la ventana de Peter Parker en ‘Spider-Man: No Way Home’.

Spider-Men de Andrew Garfield y Tobey Maguire podrían tener sus figuras Funko

Tras los rumores de la posible salida de un nuevo Funko de ‘Spider-Man: No Way Home’, aparentemente este sería el de Matt Murdock deteniendo el ladrillo.

Sin embargo, esto también ha aumentado las expectativas en torno a los Funko Pop de ‘Spider-Man: No Way Home’, pues las próximas figuras podrían ser las de los dos Spider-Man.

Es decir las del Spider-Man de Andrew Garfield y el de Tobey Maguire , quienes aparecieron en ‘Spider-Man: No Way Home’ reuniendo a tres generaciones en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

No obstante hasta el momento no ha habido confirmaciones de Marvel, Sony ni del propio Funko respecto a las nuevas figuras de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Aunque cabe resaltar que la llegada de Matt Murdock tanto en figura Funko Pop como el UCM, ha sido una de las grandes sorpresas para el público.

Incluso se ha rumorado que el personaje de Daredevil será fundamental para el futuro de Marvel y ya se perfila que aparecerá en varios proyectos como en ‘She Hulk’, ‘Echo’ o ‘Moon Knight’.

Matt Murdock de 'Spider-Man: No Way Home' tendría su figura Funko (@funkomarvelnews / Twitter )