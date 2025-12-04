La película Fue solo un accidente de Jafar Panahi, es una producción iraní en conjunto con Francia y Luxemburgo ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes 2025, llega a México este 4 de diciembre pero ¿vale la pena? Te lo decimos en nuestra reseña de 5 puntos.

Jafar Panahi cierra este 2025 con una película en coproducción con Irán, Francia y Luxemburgo que no por nada ganó la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cannes 2025, además de ser la seleccionada de Francia para los Premios Oscar 2026.

Esta cinta por fin llega a México este 4 de diciembre y te damos las 5 razones por las cuales no puedes perdértela:

Fue solo un accidente da una profunda reflexión sobre la venganza, la justicia política y el trauma La dosis de comedia dramática y humor negro en el drama iraní Fue solo un accidente capta la atención del espectador Las tomas y escenarios en Fue solo un accidente, obligan a vivir junto con los personajes las situaciones y la desesperación de los mismos Cada personaje de Fue solo un accidente, está construido perfectamente para dar el equilibro al drama Los sonidos son pieza clave en Fue solo un accidente y dejan mucho a la imaginación

Fue solo un accidente da una profunda reflexión sobre la venganza, la justicia política y el trauma

Fue solo un accidente es una película de Jafar Panahi quien en 2010 fue arrestado y condenado a 6 años de prisión, además de recibir una prohibición de 20 años para filmar o viajar.

En esta ocasión, Fue solo un accidente se centra en un evento fortuito que desencadena muchas más consecuencias cada vez más graves e incluso irónicas cuando Vahir, un mecánico, cree que ha encontrado al hombre de ISIS que lo torturó mientras estuvo en prisión.

Decidido a cobrar su venganza, lo secuestra y es aquí en donde Fue solo un accidente gira en torno a la moralidad, la justicia y sobre todo, a la ética cuando Vahir comienza a dudar sobre si es que el hombre que secuestró es realmente quién lo torturó en el pasado.

Sin embargo, en esta decisión que tomó de manera impulsiva, pronto se verán involucrados más personajes que, de una u otra manera también fueron víctimas de “Pata de Palo”, pero que tampoco tienen la certeza de si el hombre secuestrado es en realidad él y solo tienen una señal: una pierna prostética.

Fue solo un accidente girará en torno a las decisiones que cada uno deberá tomar, sobre la venganza y lo que consideran justo para alguien que fue tan vil y cruel con ellos en prisión de manera diferente y que, a raíz de lo mismo, han quedado con secuelas tanto físicas, emocionales y psicológicas.

La dosis de comedia dramática y humor negro en el drama iraní Fue solo un accidente capta la atención del espectador

Si bien este drama iraní sobre la situación que se vive en los países del medio oriente da una perspectiva diferente a lo que en occidente se vive, y sobre todo al estar viendo cómo las personas afectadas intentan vivir sus vidas con normalidad, Fue solo un accidente recurre a dosis de humor negro y comedia dramática.

Pues con cada de decisión, cada brote de ansiedad y pánico de los personajes, se hila de manera perfecta con situaciones irónicas que llegan a sentirse en ocasiones como sátiras; sin embargo, este recurso cinematográfico de Fue solo un accidente es una forma de poder lidiar con el trauma, el dolor y la desesperanza que hay en cada personaje.

Y es que a lo largo de la película se muestran las secuelas que les ha dejado el haber sido torturados en la cárcel por “Pata de Palo”, y cómo han intentado reconstruir su vida a partir de ello pero, al encontrarse cara a cara con quien creen que es su torturador, la moralidad, los avances de llevar una vida normal y sobre todo, los deseos de venganza, saltan una vez más.

Lo cual hace que tanto el personaje como el espectador se debatan en qué es lo correcto en este tipo de situación, por más irónica que pueda resultar y también crea un debate interno moral sobre qué es la justicia, todo mientras el humor negro acompaña los momentos más difíciles y crudos de ver y escuchar.

Las tomas y escenarios en Fue solo un accidente, obligan a vivir junto con los personajes las situaciones y la desesperación de los mismos

Tal y como se mencionó, las situaciones que los personajes son obligados a vivir y recordar sus traumas cuando estuvieron en prisión y cómo han tenido que vivir con eso, se transmite a las audiencias cada uno de sus sentimientos como:

Ira

Enojo

Desesperación

Trauma

Duda

Ansiedad

Por lo que Fue solo un accidente genera empatía entre los espectadores y pensar qué harían en su lugar y sobre todo entender los motivos.

Cada personaje de Fue solo un accidente, está construido perfectamente para dar el equilibro al drama

Si bien la película Fue solo un accidente muestra las emociones y conflictos de cada personaje, al mismo tiempo, cada uno de ellos cumple con darle un balanza a la trama que gira en torno a cada uno de ellos.

Pues están quienes se debaten entre la moralidad y quienes quieren terminar con el asunto creyendo que hacen justicia por mano propia y así, tener una falsa idea de que podrán estar en paz con ellos mismos.

Es por eso que cada uno de los personajes de Fue solo un accidente, aporta una visión e incluso una narrativa diferente, en donde el espectador podrá tomar partido e incluso una decisión junto con cada uno de ellos.

Los sonidos son pieza clave en Fue solo un accidente y dejan mucho a la imaginación

La música y los sonidos son un punto clave en las películas, pero en Fue solo un accidente forman parte de la propia historia pues, al inicio de la misma, Vahir quien es quien identifica aparentemente a su torturador, lo hace mediante el ruido que hace su pierna prostética.

Y a partir de ahí, ese sonido se quedará en los espectadores pues es algo que los demás personajes también recuerdan y que incluso los persigue en sus peores pesadillas, revelando así el trauma que cada uno vivió debido a “Pata de palo”.

Es por eso que en Fue solo un accidente, los sonidos se vuelven un personaje importante dentro de la trama e incluso, dentro de la resolución de la película rumbo al final de la misma, dejando al espectador con una sensación semi amarga.