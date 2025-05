Jafar Panahi, director de Irán, recibió un importante reconocimiento en el Festival Internacional de Cine de Cannes de 2025.

Cabe recordar que no es la primera vez que el Festival Internacional de Cine de Cannes reconoce a este importante cineasta que ha desafiado al poder iraní.

Sin embargo, en esta ocasión el trabajo de Jafar Panahi -de 64 años de edad- en la cinta “Un simple accidente” hizo que recibiera uno de los más importantes reconocimientos de la industria cinematográfica.

Se trata nada más y nada menos que de la Palma de Oro, uno de los reconocimientos mas importantes de la industria cinematográfica.

Jafar Panahi ganó la Palma de Oro en la 78° edición del Festival Internacional de Cine de Cannes por su trabajo en la cinta “Un simple accidente”.

El director que ha destacado por su posición política en contra del régimen que gobierna Irán, recibió la Palma de Oro en el escenario del Teatro Grand Lumière de manos de las actrices Cate Blanchett y Juliette Binoche.

Al recibir la Palma de Oro, Jafar Panahi se mostró muy agradecido con su familia y su equipo que lo ha acompañado en los buenos y malos momentos.

“Es muy difícil hablar… Permítanme agradecer a mi familia y pedirles perdón por todo el tiempo que he estado en prisión… Y a todo el equipo que me ha acompañado para hacer esta película juntos, al igual que al equipo en Francia que me ayudó en la postproducción. Era imposible hacer este filme sin un equipo comprometido”

Jafar Panahi