El elenco de Amarte Duele se reunirá en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara 2027 para celebrar el 25 aniversario de su estreno.

Amarte Duele es una película mexicana estrenada en 2002, dirigida por Fernando Sariñana y protagonizada por Martha Higareda y Luis Fernando Peña.

Festival de Cine en Guadalajara reunirá al elenco de Amarte Duele por su aniversario

Alfonso Herrera reveló que organiza un reencuentro con el elenco de Amarte Duele para celebrar su 25 aniversario, evento que podría contar con la participación de sus protagonistas.

El actor menciona que acudió al Festival Internacional de Cine en Guadalajara para promocionar la serie “La Casa de los Espíritus” y fue ahí donde planteó a promotores culturales del festival un reencuentro del elenco de la película.

Curiosamente esto pasó el año pasado en el Festival de Cine de Guadalajara que presentamos La Casa de los Espíritus y platicando con Estrella Araiza era muy informal, oye el año que entra se cumplen 25 años de Amarte Duele, hagamos algo. Alfonso Herrera

Amarte Duele (Especial)

Alfonso Herrera aseguró que sus compañeros de Amarte Duele estarán presentes en el siguiente festival de cine.

Esto, luego de reunirse con Martha Higareda y confirmar también la presencia de Luis Fernando Peña y Armando Hernández.

Hace poco vi a Armando (Hernández) a Luis Fernando lo vi, Ximena somos casi como vecinos en Tepotzotlán, de alguna manera siempre hay un contacto y mucho cariño. Alfonso Herrera

¿Cuándo será el reencuentro del elenco de Amarte Duele?

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara 2027 se realizará del 6 al 13 de marzo.

Amarte Duele será la función inaugural el día 6 de marzo en el Auditorio Telmex, con un horario programado a las 7:30 p.m.

Los boletos para acudir a la función están a la venta en Ticketmaster.