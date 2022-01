Tras el nuevo retraso en el estreno de ‘Morbius’, fans han pedido a Sony Picture agregar al Peter Parker de Andrew Garfield.

Luego de que hace unos días, exactamente el pasado 3 de enero, Sony Pictures informó el nuevo retraso que tendrá el estreno de la película ‘Morbius’.

Por lo cual será hasta el próximo 1 de abril de 2022 cuando la película ‘Morbius’, tenga su aparición en la pantalla grande.

En redes sociales los fans de ‘The Amazing Spider-Man’ han solicitado a Sony Picture que el actor Andrew Garfield sea integrado en ‘Morbius’.

Fans piden que Andrew Garfield aparezca en ‘Morbius’ (Twitter)

E incluso algunos internautas más han asegurado que Andrew Garfield aparecerá en ‘Morbius’ y de ahí la nueva fecha en su estreno.

Las teorías apuntan que Andrew Garfield aparecerá como Spider-Man al final de la historia de ‘Morbius’.

Integración de Andrew Garfield que sería en un cameo, ya que el filme está rodado y no daría tiempo a hacer reshoots para incluirlo dentro de la narrativa central.

Esta no es la única ocasión en donde los fans de Andrew Garfield han solicitado ver el regreso del actor con el personaje de Spider-Man.

Anteriormente, los fans crearon una campaña en Twitter pidiendo la tercera película ‘The Amazing Spider-Man’, para así dar el merecido cierre del personaje interpretado por Andrew Garfield.

¿Andrew Garfield aparecerá en ‘Morbius’?

Pese a que los rumores y los dichos de una aparición de Andrew Garfield dentro de la película de ‘Morbius’, al parecer ‘The Amazing Spider-Man’ no será incluido.

Aunque el nombre de Andrew Garfield se ha vuelto en varias ocasiones tendencia, tras el éxito obtenido en su regreso con el personaje de arácnido en ‘Spider-Man: No Way Home’.

Los fans tendrán que esperar para saber si Andrew Garfield regresará próximamente o nunca volveremos a verlo con el traje de Spider-Man.

Debido a que el nuevo retraso del estreno de ‘Morbius’ se debe al incremento de casos de Covid-19.

'Morbius' (Marvel Entertainment)

Por lo que ahora la sexta ola de la pandemia del COVID-19, con la variante Ómicron es la razón exacta del retraso de ‘Morbius ’, más no la integración de Andrew Garfield.

Además, otro de los factores para el retraso de ‘Morbius’ es que Sony Picture busca replicar los éxito s conseguidos con ‘Spider-Man: No Way Home’ y ‘Venom: Let There Be Carnage’.

Esperando que ‘Morbius’ pueda hacer lo propio sin ningún impedimento más, tras las cinco veces que ha sido retrasada.