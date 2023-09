Tras meses de espera al fin tenemos el tráiler de Aquaman 2 con Jason Momoa como protagonista.

Tráiler de Aquaman 2 con Jason Momoa que ha traído opiniones encontradas, pues recordemos que la película del superhéroe de DC se vio con varios tropiezo en sus camino.

Sin embargo, la larga espera también ha revelado la fecha de estreno en la cual al fin tras los retrasos Aquaman 2 o Aquaman y el Reino Perdido llegará a los cines.

Sólo “Blue Beetle” y “Aquaman 2″ podrán salvar el hoyo negro que dejó The Flash en taquillas

Arthur Curry, el rey de Atlantis regresa con el estreno de un explosivo tráiler en Aquaman 2 con Jason Momoa -de 44 años de edad-.

Tráiler de Aquaman 2 con Jason Momoa en el cual veremos enfrentarse a una gran batalla dentro de los océanos.

Pues aún hay muchos que no quieren a Aquaman como el rey, por lo que tendrá que enfrentarse esta vez a Black Manta ante la amenaza de acabar con su pueblo submarino.

Asimismo, en Aquaman 2, el personaje de Jason Momoa también se enfrentará a la faceta de ser padre y esposo.

A lo que la sinopsis oficial de Aquaman 2 dice:

JuanSGuarnizo no puede creer que Shakira cantara tiradera a Gerard Piqué rodeada de hombres en premios MTV Video Music Awards 2023

“Al no poder derrotar a Aquaman la primera vez, Black Manta, todavía impulsado por la necesidad de vengar la muerte de su padre, no se detendrá ante nada para acabar con Aquaman de una vez por todas. Esta vez Black Manta es más formidable que nunca y ejerce el poder del mítico Tridente Negro, que desata una fuerza antigua y malévola. Para derrotarlo, Aquaman recurrirá a su hermano encarcelado Orm, el ex rey de la Atlántida, para forjar una alianza improbable. Juntos, deben dejar de lado sus diferencias para proteger su reino y salvar a la familia de Aquaman y al mundo de una destrucción irreversible”.

Sinopsis oficial de Aquaman 2