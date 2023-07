Así como sucediera con The Flash, James Gunn habría ordenado cambios en Aquaman y el Reino Perdido, eliminando por completo a Batman de la película.

Esto de acuerdo con The Hollywood Reporter, donde señalan que con los cambios de James Gunn, sería la tercera vez que Aquaman y el Reino Perdido hace regrabaciones.

La película de James Wan no ha sido bien recibida en las funciones de prueba, de ahí que el nuevo jefe de DC quiera mejorar la calidad del producto, luego del fracaso con The Flash.

Supuestamente estas modificaciones cambiaron un poco la percepción de la película con el público de prueba, lo cual indicaría que las regrabaciones han funcionado.

Aquaman (@wbpictures)

¿Por qué James Gunn eliminó a Batman de Aquaman y el Reino Perdido?

De acuerdo con el mismo medio, la eliminación de Batman de Aquaman y el Reino Perdido sería para no confundir o dar ilusiones a los fans.

Pues no sólo se eliminó al Batman de Ben Affleck, también al Batman de Michael Keaton de Aquaman y el Reino Perdido; así la película cortó toda su liga con otros personajes de DC.

James Gunn no quiere que este filme tenga referencias a universos que ya no van a seguir, díganse el SnyderVerse y el HamadaVerse.

Además tampoco quieren ligarse a fracasos del pasado, como lo sería la propia The Flash que se estrenara en junio de 2023.

Ben Affleck regresará como Batman (@prideofgypsies / Instagra)

Aquaman y el Reino Perdido ya tenía problemas antes de la llegada de James Gunn

Más allá del supuesto desastre que era Aquaman y el Reino Perdido antes de la llegada de James Gunn a DC, la película ya enfrentaba diversos problemas en su producción.

En primer lugar Aquaman y el Reino Perdido enfrentó reacciones negativas de varios fans por traer de regreso a Amber Heard como Mera, esto en medio de la polémica con Johnny Depp.

A muchas personas no se les hizo justo que ella no perdiera su papel, más aún después de que se le declaró culpable en el juicio en contra de su ex esposo.

También sufrió de varios ajustes, pues originalmente se ligaría al nuevo universo de Walter Hamada, después a una versión del de Zack Snyder (sin Zack Snyder), afectando su lógica.

Habrá que ver si la película logra llamar la atención o se queda en otro fracaso de DC para este 2023.

Amber Heard es 'Mera' en Aquaman (Agencia México)

Con información de The Hollywood Reporter