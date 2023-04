Pese a todas las súplicas de los fans para sacarla de la producción, Amber Heard apareció en el tráiler de la película Aquaman 2, causando controversia.

Una de las cosas que más han llamado la atención del CinemaCon 2023- que se celebra del 24 al 27 de abril- fue la confirmación de que Amber Heard vuelve como Mera.

Dicho evento, organizado en el Caesars Palace de Las Vegas, en Estados Unidos , dio una avance a todos los asistentes de la película Aquaman and the Lost Kingdom.

Secuela de la exitosa cinta de James Wan que salió en 2018, la cual nos traerá nuevamente a Jason Momoa en el papel de Aquaman y a su coprotagonista Mera, interpretada por Amber Heard.

Amber Heard es 'Mera' en la saga de 'Aquaman' (Agencia Méx)

Amber Heard si está en tráiler de Aquaman 2; aparece en escena de una batalla

De acuerdo con Deadline, Amber Heard aparece brevemente durante una escena de batalla en el tráiler de Aquaman 2, que no ha sido liberado al público.

Sin embargo, existen fuertes campañas en change.org- con 4.6 millones de firmas- para sacar a Amber Heard de la secuela de Aquaman 2.

Como recordaremos, la carrera de Heard quedó marcada luego de perder el juicio mediático contra su expareja Johnny Depp por difamación en junio del 2022.

Provocando que muchos seguidores del actor pidan que no se le incluya en Aquaman and the Lost Kingdom.

Amber Heard (@amberheard/Instagram)

De hecho, la aparición de Amber Heard como Mera en Aquaman 2 ha pasado por distintos problemas.

Primero se habló de que sería eliminada de la cinta, luego se especuló que su participación sería disminuida varios minutos en cámara; lo que parece que así será.

Durante su querella legal, la actriz de 37 años acusó que perdería su papel por todo el asedio público del que era parte.

No obstante, esta declaración fue puesta en entredicho por Walter Hamada, en ese entonces presidente de Warner Bros.

Él aseguró que Amber Heard sería cambiada de la cinta Aquaman 2, no por su pleito con Depp sino por su falta de química con su coprotagonista Jason Momoa.

Además este ejecutivo aseguró que Amber Heard no sería central en la trama de la secuela de Aquaman.

Amber Heard (@amberheard/Instagram)

¿Cuándo se estrena Aquaman 2 con Amber Heard?

Aquaman and the Lost Kingdom con Amber Heard está programada para llegar a salas de cine en Estados Unidos para el día 20 de diciembre .

Para México aún no se ha confirmado la fecha de estreno, lo más probable es que también llegue por esas fechas.