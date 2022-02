Ryan Reynolds niega que Deadpool aparezca en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’; a pesar de las pistas encontradas, el actor señala que no está involucrado.

En una entrevista para Variety, Ryan Reynolds declaró que no estará en la película, por extensión, Deadpool tampoco se verá en el filme de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Sin embargo, su respuesta dejó muchas dudas al aire, pues fiel a su estilo, Ryan Reynolds hizo una broma mencionando que un grupo de personas neutralizarían al entrevistador.

Hay tres posibilidades para que el personaje se siga desarrollando (21st Century Fox)

El Deadpool de Ryan Reynolds, así como varios personajes más, son rumorados para tener una participación en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’; sin embargo, Marvel no ha confirmado nada.

No obstante, fans están muy confiados con ver a varios personajes de otros universo de Marvel en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, y eso incluye al Deadpool de Ryan Reynolds.

Habrá que esperar unos meses para ver si Ryan Reynolds y Deadpool aparecen en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

¿Por qué los fans creen que Deadpool y Ryan Reynolds estarán en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’?

La razón de que muchos crean que Deadpool y Ryan Reynolds estarán en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ se debe al nuevo póster de la película.

Los fans analizaron cada uno de los aspectos del póster; supuestamente en una sección se puede ver a Deadpool, así todo el mundo asume que Ryan Reynolds hará una aparición especial.

Eso sí, hay que mencionar que no se distingue bien a este supuesto Deadpool en el póster de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, lo que podría resultar en cualquier otro personaje.

Nuevo póster de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ (Marvel Studios )

Deadpool en Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Especial)

Otra cosa que eleva la expectativa acerca de Ryan Reynolds y Deadpool en la película de Doctor Strange, es que el actor ha estado trabajando con Marvel desde hace varios años.

Ryan Reynolds está muy interesado en llevar su Deadpool al MCU, teniendo un acercamiento con Marvel en 2019 y anunciando que ya trabajaba en la tercera parte de la franquicia.

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ sería la ventana perfecta para que Ryan Reynolds y Deadpool hicieran su gran entrada a este proyecto.

Con información de Variety.