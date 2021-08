‘The Suicide Squad’ llegará a México el 5 de agosto de 2021 , ante lo que ha pasado con la pandemia y la distribución muchos se preguntan dónde se podrá ver.

A diferencia de otros estrenos recientes, ‘The Suicide Squad’ sólo da una opción en México para el público y esa es las salas de cine.

En ese sentido, cualquiera que sea tu cadena de cines favorita y que se encuentre cerca de tu casa debería de tener la película entre sus opciones.

The Suicide Squad (Warner Bros.)

Hasta donde hemos podido revisar, ‘The Suicide Squad’ contará con funciones a partir del mediodía y hasta las 10 de la noche.

Esto puede variar dependiendo de algún cambio en las restricciones por el semáforo epidemiológico, recomendamos estar al pendiente del mismo.

Los boletos para ‘The Suicide Squad’ ya están a la venta en aplicaciones y portales en línea; para que puedas revisar con más detalle todo lo anterior.

¿Podré ver ‘The Suicide Squad’ en HBO Max?

Si quieres ver ‘The Suicide Squad’ en HBO Max el día de su estreno, lamentamos decirte que eso no será posible en México.

Esto debido a que la iniciativa de estreno híbrido de HBO Max para ‘The Suicide Squad’ y el resto de películas de Warner Bros. no aplica en el país.

Desde que se anunció la llegada del servicio a México se aclaró que no habría estrenos simultáneos en cine y streaming.

The Suicide Squad (Warner Bros.)

Sin embargo, si tienes un poco de paciencia, no te quieres arriesgar a un contagio o no quieres pagar el cine, ‘The Suicide Squad’ llegará muy pronto.

Dentro de un mes ‘The Suicide Squad’ será liberada en HBO Max; aunque no hay una fecha exacta, es probable que esté disponible a inicios de septiembre.

Ya será tu decisión si quieres ver ‘The Suicide Squad’ en cine en su estreno, o tu casa en streaming cuando salga en HBO Max.