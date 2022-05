Un nuevo reporte indica que ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ ha superado en taquilla a ‘The Batman’, colocándose como la película más taquillera del año.

Después de su tercer fin de semana en cines, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ ha alcanzado los 803.2 millones de dólares a nivel mundial , es decir 15 mil 969 millones 447 mil 296 pesos.

Esto quiere decir que ahora ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ ha superado a ‘The Batman’, la cual había recolectado 768 millones de dólares (15 mil 269 millones 591 mil 040 pesos).

Sin embargo se sabe que, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ aún estará unas semanas más en cartelera, por lo que su taquilla seguirá aumentando.

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ superó a ‘The Batman’ pero sufre caída del 50% en entradas

No obstante, pese a esta victoria se ha reportado que, con respecto a los otros fines de semana, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ ha sufrido una caída en sus entradas del al menos el 50%.

Además, tras los estrenos de películas esperadas como ‘Top Gun: Maverick’ o ‘Jurassic World: Dominion’ se espera que las entradas de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ disminuyan más.

Pero gracias a sus ganancias, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ se ha colocado como la segunda película de Hollywood más grande de la pandemia.

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ (Marvel Studios)

México está en el top 5 de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ ha superado a ‘The Batman’ en taquilla, siendo México uno de los principales países en contribuir a esto.

El top 5 de los países en donde ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ ha obtenido más ganancias son:

Corea con 45.9 millones de dólares (912 millones 596 mil 652 pesos)

Reino Unido con 43.8 millones de dólares (870 millones 843 mil 864 pesos)

México con 35.7 millones de dólares (709 millones 797 mil 369 pesos)

Brasil con 29.2 millones de dólares (580 millones 562 mil 576 pesos)

Australia con 23 millones de dólares (457 millones 292 mil 440 pesos)