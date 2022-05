Ahora que ya salió ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, mucho se llevaron la sorpresa (y decepción) que Tom Cruise y Superior Iron Man no están en la película; pero pudieron haber aparecido.

En una entrevista para Rolling Stone, el guionista de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, Michael Waldron, reveló que hubo un pequeño intento de tener a Tom Cruise.

En un primer tratamiento del guión de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, Michael Waldron tuvo la idea de que Tom Cruise apareciera como una versión de Iron Man, lo cual le mencionó a Kevin Feige.

Tom Cruise (AP)

Aunque el presidente de Marvel Studios lo consideró, la idea fue descartada casi de manera inmediata, pues Tom Cruise no se encontraba disponible por estar grabando ‘Misión Imposible’.

De hecho, Michael Waldron confirma que más allá de esto, no hubo un acercamiento para que Tom Cruise se integrara a ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

En otras palabras, no hubo pláticas ni hay escenas eliminadas de Tom Cruise, simplemente Superior Iron Man nunca estuvo en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ tuvo varios cambios en sus grabaciones

Otra cosa que Michael Waldron señaló acerca de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, es que esta tuvo varios cambios mientras se estaba grabando.

Sin decir algo específico, da la impresión de que Michael Waldron confirma el rumorado “Raimi Cut” de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, al señalar que había cosas más sangrientas.

Elementos que tuvieron que ser modificados del corte final de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, por diversas razones.

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ (Marvel Studios)

Además de que sí hubo pláticas para integrar a otros personajes de Marvel a ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, que no llegaron a una buena resolución por factores ajenos a la producción

Aún así, señala que el resultado final de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ agradó a todo mundo, incluido el director de la película, Sam Raimi.

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ ya se puede ver en cines de todo el mundo desde el pasado 4 de mayo de 2022.

Con información de The Direct.