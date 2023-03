Demon Slayer: To The Swordsmith Village sigue arrasando en México; además de conseguir el primer lugar en taquilla hace una semana, ya rebasó el millón de asistentes.

En otras palabras, la película de Demon Slayer ha vendido más de un millón de boletos en todo México, a pesar de ser de exhibición limitada.

Recordemos que esta obra sólo se está proyectando en complejos de Cinépolis, y en horarios escogidos, no tiene un recorrido regular como otros filmes.

Aún así ha tenido funciones agotadas en sus más de 10 días en cartelera, extendiendo su proyección, a pesar de los estrenos fuertes del mes.

Demon Slayer se mantiene en el Top 10 de taquilla en México

A pesar de su millón de asistentes, Demon Slayer: To The Swordsmith Village no pudo mantener el primer lugar en taquilla, siendo superada por las películas de Hollywood.

Tras derrotarlas en su estreno, para esta semana Demon Slayer sucumbió ante ¡Shazam! La Furia de los Dioses, Creed III, Scream IV y The Whale.

Aún así se mantiene en el Top 10 de películas taquilleras en México con 12 mdp recaudados en su segundo fin de semana , los cuales son muy buenos.

Si se mantiene con la tracción, es probable que todavía veamos a Demon Slayer en la taquilla mexicana una semana más, antes de los estrenos de Calabozos y Dragones, y Super Mario Bros.

¿Cuándo se estrena la Temporada 3 de Demon Slayer?

Más allá de ser una película, todo el mundo ya se dio cuenta que Demon Slayer: To The Swordsmith Village es un resumen/previo de la Temporada 3 del anime.

Un especie de promocional largo para el estreno de la Temporada 3 de Demon Slayer que será el 9 de abril de 2023 .

La tercera temporada de la serie se podrá ver a nivel mundial gracias a Crunchyroll, que transmitirá el show de manera simultanea como en ocasiones anteriores.

Eso sí, tomen en cuenta que los primeros episodios serán los mismos que ya vieron en cine, por lo que no se perderán de nada si comienzan a ver desde el tercer capítulo.

