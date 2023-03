‘Demon Slayer: To the Swordsmith Village’ llega a las salas de Cinépolis este próximo 9 de marzo, pero muchos fans quieren saber si ¿Tiene escena poscréditos?

No es sorpresa que desde hace un buen tiempo la mayoría de películas incluyen sorpresas después de los créditos.

Así mismo Demon Slayer dentro del anime tiene unos cortos donde se nos dan datos acerca de los personajes. Estos podrían ser considerados como escenas poscréditos.

Sin embargo, si planeas quedarte al final, aquí te decimos si en verdad vale la pena quedarse hasta que la gran pantalla se ponga en negros.

Tanjiro en 'Demon Slayer: To the Swordsmith Village' (Crunchyroll)

¿‘Demon Slayer: To the Swordsmith Village’ tiene alguna escena postcreditos?

En la primera parte de la película abarca los 2 últimos capítulos de la segunda temporada: “¡No me rendiré!” y “Aunque nos reencarnemos”.

No obstante, no incluye el corto original (poscréditos) y además, se recortó el ending de los episodios. Esto para agilizar los tiempos de proyección.

Por otro lado, la película corta súbitamente los créditos del último capítulo y los que no sean fans deben saber que deben esperar unos minutos para ver el primer capítulo del siguiente arco de Demon Slayer.

Daki de Demon Slayer (Crunchyroll)

‘Demon Slayer: To the Swordsmith Village’ no solo son los últimos capítulos del anime remasterizados, sino que sirve como una especie de adelanto para fanáticos.

Así que si después de ver la batalla entre Uzui y Gyotaro, planeas irte, más vale esperar unos minutos y ver el capítulo 1 de la siguiente temporada, que funciona algo así como una escena poscréditos.

Este capítulo abarca una buena parte del manga y la animación es increíble de ver en pantallas de cine.

Para ‘Demon Slayer: To the Swordsmith Village’ cabe recordar que la mayoría de funciones contarán con proyectores 4K y un sistema Dolby Surround 7.1.

¿‘Demon Slayer: To the Swordsmith Village’ viene sin censura en México?

Aquellos que aún están dudando si deberían ir a ver la nueva película de Demon Slayer por si está censurada, no deben temer.

Afortunadamente a México llegó una versión completamente libre de censura y además con la sangre a todo color.

Es decir que veremos la pelea de Gyutaro y Uzui sin ningún tipo de corte raro o algo que interrumpa las partes más sangrientas.

Poster de ‘Demon Slayer: To the Swordsmith Village’ (Crunchyroll)

Sin embargo, la única parte censurada en el anime y en el filme de Demon Slayer es la aparición de Doma, cuando aparece con el cuerpo cercenado de una mujer.

Y la única parte censurada es parte de una pierna donde se nota una parte negra que aunque no irrumpe la escena puede interrumpir la atención del público.

‘Demon Slayer: To the Swordsmith Village’ estará disponible de manera limitada en salas de cine este próximo 9 de marzo hasta el 15 de marzo en los Cinépolis de México y también, llegará a otros países.