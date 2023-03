Demon Slayer: To the Swordsmith Village logró lo que parecía imposible, se alzó con el primer lugar en la taquilla de México en su estreno, derrotando a 3 pesos pesados de Hollywood.

Para que se den una idea, la película de Demon Slayer derrotó en su fin de semana de estreno a:

Creed III

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Scream 6

De acuerdo con los datos revelados, Demon Slayer hizo 64.4 millones de pesos con 682 mil asistentes en sólo 759 pantallas, pues Cinépolis tuvo la exclusiva del filme.

En segundo lugar estuvo Scream 6 con unos lejanos 35.5 millones de pesos, y en tercer lugar Creed III con 33.2 millones de pesos.

Demon Slayer primer lugar de taquilla en México (Especial)

Demon Slayer es el primer anime que no es Dragon Ball en dominar la taquilla de México

Para que se vea la magnitud del logro, Demon Slayer es el primer anime fuera de Dragon Ball que domina la taquilla en México.

Hasta 2022, sólo Dragon Ball había conseguido el primer lugar en taquilla para un anime; ni Your Name, ni Studio Ghibli, ni One Piece habían logrado igualar a Goku.

Hay que mencionar que Demon Slayer ya había estado cerca de conseguirlo con “Mugen Train”, pues en su estreno en México se quedó en el segundo puesto.

Demon Slayer (Konnichiwa)

Para muchos especialistas del anime y el entretenimiento, lo hecho por Demon Slayer sería un indicio de que por fin se dará un cambio en la tendencia en México.

Durante 30 años, Dragon Ball ha dominado el mercado del anime en México, lo cual para muchos ha llevado al ostracismo en el género.

Demon Slayer vendría a ser ese nuevo referente en el país que podría igualar e, incluso, superar a Dragon Ball; habrá que ver cómo se desarrolla en el futuro.

¿Cómo fue que Demon Slayer logró el primer lugar en taquilla de México?

No se puede decir que Demon Slayer: To the Swordsmith Village tuvo un fin de semana fácil, pues se enfrentó a 3 producciones grandes.

El primer lugar en taquilla de Demon Slayer viene de una combinación de varios elementos, así como de una agresiva campaña de marketing.

Por un lado tenemos la audiencia de sus competidores; Creed III apunta a un público adulto y Scream 6 a uno de nicho de películas de terror.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania sí va por una audiencia general; sin embargo, la película ha sido una decepción para los fans y se desinfló a nivel mundial.

Tanjiro en 'Demon Slayer: To the Swordsmith Village' (Crunchyroll)

Demon Slayer, aunque fue clasificada para adolescentes; en realidad va por un público masivo, que incluye niños, adolescentes y adultos.

Sea que gusten del anime o acompañen a hijos e hijas.

Por otra parte, Japón hizo una campaña bastante efectiva , aumentando la expectativa desde 2022, anunciando un evento especial en México.

Se tuvo un estreno anticipado, la visita de uno de los actores de voz, coleccionables exclusivos en cines y se prometió una versión sin censura, cosa que se cumplió.

Gracias a todo esto es que Demon Slayer logró dominar la taquilla, más allá de las críticas que ha recibido por tener poco materia nuevo con respecto al anime.

Con información de Konnichiwa y Taquilla México