‘Demon Slayer: To the Swordsmith Village’ es la nueva película basada en el reconocido manga de Koyoharu Gotoge y el anime que se lanzó en 2019, que sigue las aventuras de Tanjiro y sus amigos.

En esta ocasión, la cinta de los cazadores de demonios llega a los cines con los últimos dos capítulos de las 2 temporada remasterizados junto al primer capítulo del arco de la ‘Aldea del Herrero’.

El filme ‘Demon Slayer: To the Swordsmith Village’ es un deleite visual que los fans del anime no deben dejar de ver en las salas de cine por diversas razones.

Además, si eres un fan de Kimetsu no Yaiba -título original en japonés- sin duda es una película que esta hecha a la medida para los fans.

‘Demon Slayer: To the Swordsmith Village’ (Crunchyroll)

¿Por qué ver ‘Demon Slayer: To the Swordsmith Village’?

Los fans de Demon Slayer que han visto las 2 temporadas de anime están ansiosos por ver la siguiente temporada y es una gran oportunidad ver un adelanto en cines.

De la misma manera que ‘Demon Slayer: El tren infinito’, estrenada en 2020, esta película sirve como un pequeño adelanto a lo que veremos en el anime, con la introducción a una nueva aventura.

Además, los fans podrán ver la batalla final entre Uzui Tengen y la sexta luna creciente (Gyotaro) en pantalla grande y en calidad 4K con sistema de audio Dolby 7.1.

Sin duda, una gozadera tanto visual como auditiva servirá como una excusa para volver a ver los últimos dos episodios de la segunda temporada en los cines.

Poster de ‘Demon Slayer: To the Swordsmith Village’ (Crunchyroll)

Aunque el anime se ha disfrutado en pantalla chica, ahora resulta una gran oportunidad para los fans volver a ver una de las escenas “más emblemáticas” animadas en los cines y sobre todo disfrutar con fans y un rico combo de palomitas.

En esta ocasión, la película hace una breve introducción al anime, pero se recomienda que las personas que vayan, sepan previamente los sucesos del anime.

‘Demon Slayer: To the Swordsmith Village’, es una exhibición del potencial que tiene el anime de poder llegar a ser exhibidos en el cine en su totalidad.

¿Qué material nuevo hay en ‘Demon Slayer: To the Swordsmith Village’?

Aunque pareciera en esencia que no agrega nada nuevo, en realidad ver ciertas escenas junto a los fans es un deleite.

Estos episodios de la película de ‘Demon Slayer: To the Swordsmith Village’ fueron lanzados en una mejor calidad para la gran pantalla.

También la sangre y detalles como los fondos fueron totalmente remasterizados para sincronizarse con la gran pantalla. Por otro lado, cabe destacar que no existe censura en la nueva película de Demon Slayer.

‘Demon Slayer: To the Swordsmith Village’ (Crunchyroll)

‘Demon Slayer: To the Swordsmith Village’ esconde detalles a la vista de los fans que si no fuiste capaz de notarlos en el anime, en el cine salen a relucir por su brillantez, ejecución y sonido.

Los fans encontrarán en ‘Demon Slayer: To the Swordsmith Village’ nuevos elementos en ciertos detalles de la animación.

Además, ver la introducción al nuevo arco de Demon Slayer es sin duda lo mejor de la película y la introducción de las lunas crecientes brilla por si sola vale la pena ver en las salas de cine.

En esta ocasión la película adapta el capítulo 98 a 101 del manga y nos introduce a dos nuevos personajes Mitsuri Kanroji y Muichiro Tokito de manera breve.

¿En ‘Demon Slayer: To the Swordsmith Village’ y su doblaje original resaltan en la gran pantalla?

En esta ocasión, el actor de voz de Tanjiro: Natsuki Hanae visitó México y estuvo presente para la Premiere de ‘Demon Slayer: To the Swordsmith Village’ y reconoció lo mucho que ama que doblaje del anime se haga en México, interactuando con los actores de doblaje.

En ‘Demon Slayer: To the Swordsmith Village’ Tanjiro es el corazón de cada escena y sus gritos son entrañables. Al mismo tiempo que sufrimos al verlo esforzarse tanto.

El doblaje en japonés de Demon Slayer es especial porque se puede sentir la emoción de los actores en cada uno de sus personajes.

La película de ‘Demon Slayer: To the Swordsmith Village’ cuenta con doblaje al español con los actores originales de la primera y segunda temporada, tales como:

Iván Bastidas (Tanjiro Kamado), de 22 años

Annie Rojas (Nezuko Kamado), de 29 años

José Luis Piedra (Zenitsu Agatsuma), de 21 años

Uraz Huerta (Inosuke Hashibira), de 35 años

Natsuki Hanae ha estado de cerca apoyando a los actores para que el anime siga teniendo una gran calidad en su traducción, localización y doblaje.

Sin embargo, en cines tendrás la oportunidad de ver la versión doblada al español o al japonés. Te recomendamos verla en su idioma original para ver los actores que prestarán voz a las lunas superiores.

¿Vale la pena ver ‘Demon Slayer: To the Swordsmith Village’ en cines?

Aunque la película tiene unos añadidos buenos, la verdad no es una película obligada para todos los públicos.

No obstante si eres un fan de hueso colorado del anime de Demon Slayer y estás ansioso por ver la nueva temporada, es un hecho que la tienes que ver.

Eso sí ten en cuenta que estás pagando el boleto del cine por ver la introducción del nuevo arco y no tanto por ver los últimos dos capítulos de la segunda temporada en la gran pantalla.

‘Demon Slayer: To the Swordsmith Village’ (Crunchyroll)

Puedes esperar al 9 de abril de 2023 para ver el nuevo arco, pero es probable que para ese tiempo en redes sociales esté lleno de spoilers.

Si te consideras fan no puedes dejar pasar la oportunidad de ver ‘Demon Slayer: To the Swordsmith Village’ en los cines, pues estará disponible de manera limitada hasta el próximo 15 de marzo.