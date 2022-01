¿De qué trata ‘Benedetta’? La polémica película sobre una monja lesbiana que desafió a las instituciones religiosas del siglo XVII.

Una de las películas más llamativas del momento, sin duda alguna, es ‘Benedetta’, obra del cineasta neerlandés Paul Verhoeven.

La crítica la ha recibido con comentarios positivos. De igual, manera, un sector del público la ha considerado provocativa por sus escenas sexuales.

Aunque en realidad, ‘Benedetta’ es más un retrato de una época dominada por estructuras muy rígidas y autoritarias donde lo femenino es violentado.

En ‘Benedetta’, se nos relata la historia de Benedetta Carlini, una joven originaria de la ciudad de Pescia, en la Toscana italiana, que es recluida en un convento para ser la “novia de Jesús”.

Escena de la película 'Benedetta' ( IFC Films / YouTube)

Actividad prestigiosa que buscaban las familias más adineradas de Pescia. Al ser aceptada en el convento, Benedetta destaca del resto por sus fuertes visiones religiosas y milagros.

En uno de esos trances, Benedetta Carlini se autoproclama la esposa de Cristo. Según ella ha contraído matrimonió con la divinidad.

Dicha situación genera que las monjas del convento tomen una postura a favor y en contra de Benedetta.

Escena de la película 'Benedetta' (Belga Productions)

Una de las personas que desconfía de los milagros y trances de Benedetta es la abadesa encargada del convento, quien comienza ver con malos ojos a la monja.

Durante su estadía en el convento, Benedetta entabla una relación amorosa con la hermana Bartolomea.

Hecho que desencadena la persecución de Benedetta por parte de la abadesa que llama a un representante del Vaticano para que castigue a la joven por sus actos lésbicos.

¿Quiénes participan en la película ‘Benedetta’?

‘Benedetta’ es una película dirigida por el cineasta Paul Verhoeven, quien a lo largo de su carrera ha contado historias que tiene como tema central la sexualidad y el deseo femenino.

En ‘Benedetta’ está protagonizada por:

Virginie Efira

Charlotte Rampling

Daphne Patakia

Olivier Rabourdin

Lambert Wilson

Louise Chevillotte

Guilaine Londez

Clotilde Courau

El guion de ‘Benedetta’ fue escrito por el propio Paul Verhoeven y el escritor David Birke.

Escena de la película 'Benedetta' ( IFC Films / YouTube)

¿'Benedetta’ está basada en una historia real?

El largometraje Benedetta se basa en el libro ‘Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy’ de la prestigiosa historiadora Judith C. Brown .

En ese texto, se nos cuenta la vida de Benedetta Carlini, monja del siglo XVII, que tenía visiones religiosas con Jesús y trances espirituales muy fuertes.

Benedetta fue una mujer incómoda para su época, ya que el Vaticano no veía con buenos ojos que hubiera alguien que asegurará realizar milagros y hablar con Dios.

Escena de la película 'Benedetta' ( IFC Films / YouTube )

Para evitar que Benedetta siguiera cobrando fama entre las monjas, el Vaticano decidió llevarla a juicio por su relación sexual con una hermana de su convento.

El castigo que recibió Benedetta por sus actos fue ser encerrada en un convento durante 35 años para purgar su condena.

¿En dónde puedo ver la película ‘Benedetta’?

‘Benedetta’ es una película que, actualmente, solo se puede ver en salas de cine de México.

Sin embargo, es tal su éxito que no tardará en que alguna plataforma de streaming compre los derechos de la película para su distribución online.

Habrá que esperar a que Netflix, HBO Max, MUBI o Amazon Prime Video tomen la decisión de programar ‘Benedetta’ en sus catálogos.