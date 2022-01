¿De qué trata la película La casa en Netflix, estrenada en 2022? La nueva película en animación stop motion.

o The House Netflix, es la nueva película antológica con animación stop motion estrenada este 2022 que cuenta tres historias conectadas entre sí por una casa.

Las historias de La Casa en Netflix son de 30 minutos cada una , fueron escritas por Enda Wash que presentan un ambiente aparentemente dulce y familiar en el exterior pero que, poco a poco se convierten en un thriller psicológico y aterrador.

La Casa cuenta con tres cortos unidos entre sí:

‘And heard within, a lie is a spun’

‘The lost is a truth that can’t be won’

‘Listen again and seek the sun’

¿De qué tratan las historias de La Casa en Netflix?

Mismos que, con el pasar de la trama se tornan en un ambiente siniestro y oscuro que va consumiendo a cada uno de los protagonistas.

La Casa en Netflix (Netflix)

‘And heard within, a lie is a spun’, la primera historia de La Casa en Netflix

La Casa se ha estrenado en Netflix y, la primera historia que comienza con este viaje se titula ‘And heard within, a lie is a spun’.

La historia cuenta la historia de un matrimonio con dos hijas: Mabel e Isabel , y juntos enfrentan la pobreza y las críticas respecto a su situación socioeconómica, especialmente sobre su casa.

Ante la presión, el padre Raymond acepta mudarse junto con su familia a una misteriosa casa construida por un arquitecto millonario.

No hay condiciones o reglas, ni siquiera pagar renta pero deben permanecer en la casa bajo los arreglos que ha hecho el dueño.

Aunque todo pareciera ir mejorando para la familia, quien queda encantada con la enorme casa, pronto la hija de 10 años, Mabel, descubre que las cosas y lugares dentro de la casa cambian cada día.

La Casa en Netflix (Netflix)

‘The lost is a truth that can’t be won’, la segunda parte de la Casa en Netflix

La segunda historia de La Casa, la nueva película animada en Netflix estrenada este 2022 se titula ‘ The lost is a truth that can’t be won’ , en donde ahora los protagonistas son animales y no humanos

En este caso, el segundo cuento de La Casa es una rata que intenta hacer reparaciones de la casa, la cual aparentemente es la misma de la primera historia.

El objetivo de la rata es terminar las reparaciones para así vender la casa y pagar las deudas que ha acumulado con el banco por los mismos arreglos del inmueble y hace de todo para recortar los gastos.

Cuando logra que varios potenciales clientes visiten la casa, el nerviosismos, el estrés y los secretos que el protagonista ha ocultado dentro de la casa son palpables en cada momento,

Especialmente cuando una pareja se muestra sumamente interesada en la casa, de la cual se han ocultado varios desperfectos.

La Casa en Netflix (Netflix)

‘Listen again and seek the sun’, cierra con broche de oro La Casa de Netflix

La película La Casa en Netflix estrenada este 2022, se ha convertido en toda una sensación en la plataforma, especialmente por el formato en stop motion y el thriller psicológico que maneja, el cual contrasta con la propia animación.

Esta tercera y última historia de La Casa está protagonizada por gatos quienes han pasado por una inundación.

Rosa, la protagonista de la última historia de La Casa intentará hacer remodelaciones en los cuartos de la casa y rentarlos para tener entradas extra de dinero.

Pero, tras las inundaciones todos los inquilinos se van excepto dos: Elías y Jen que pagan su renta con pescados y cuarzos ; atrapando sutilmente a Rosa en la casa sin dinero y sin remodelación.

Cuando llega un nuevo inquilino llamado Cosmo, convence a los dos últimos inquilinos de irse de aquella Casa pero Rosa muestra un cambio radical que la sume en la ansiedad de quedarse sola en aquella enorme casa.

La casa juega con distintos escenarios y emociones netamente humanas que provocan en el espectador malestar, objetivo de La Casa en Netflix.

Es decir que esta película que al final de cuentas se transforma en una de terror no juega con elementos sobrenaturales para provocar el miedo; sino con los escenarios más simples a los cuales cualquier humano tiene miedo de enfrentarse por sí solos.