Benedict Cumberbatch trabajarán en la nueva película de Wes Anderson para Netflix

Wes Anderson prepara su próxima película junto Benedict Cumberbatch la cual estará bajo la producción de Netflix.

De acuerdo a la revista Variety, luego de que Wes Anderson estrenara el año pasado ‘The French Dispatch’, el director ya se encuentra preparando su siguiente cinta.

La cual será la adaptación de ‘The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More’, del libro del famoso escritor británico, Roald Dahl.

Esto luego de que el año pasado Netflix adquirió Roald Dahl Story Company y se hizo de los derechos de las obras del autor.

En donde, el cineasta Wes Anderson vuelve a adaptar una historia de Roald Dahl , luego de que en 2009 estrenó la película en stop-motion ‘Fantástico Sr. Fox’.

Mientras que al parecer también Wes Anderson nos sorprenderá con un elenco de primera, como acostumbra en cada una de sus películas.

Por lo que además de Benedict Cumberbatch, también en la nueva cinta de Wes Anderson se suman Dev Patel, Ralph Fiennes y Ben Kingsley.

Asimismo, se sabe que el actor británico Benedict Cumberbatch, interpretará al papel protagónico en donde será Henry Sugar.

Además de que el papel de Benedict Cumberbatch, funcionará como un hilo conductor a través de las otras historias al interpretar múltiples roles.

Mientras que se espera que l a producción de ‘The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More’, comience este mes en Londres.

Dev Patel, Ralph Fiennes, Ben Kingsley y Benedict Cumberbatch juntos en la nueva película de Wes Anderson para Netflix

¿De qué trata la nueva película de Wes Anderson para Netflix con Benedict Cumberbatch?

‘The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More’ será la historia adaptada por Wes Anderson y Netflix en donde Benedict Cumberbatch será el protagonista.

Cinta la cual contará la historia que fue publicada por primera vez en 1977, una colección de siete cuentos creados por el autor británico Ronald Dahl para niños mayores.

La trama se centra en Henry Sugar, un hombre superficial y adinerado con afición al juego , pero luego de conocer a un médico en la India con poderes de lo más atípicos.

Henry Sugar interpretado por Benedict Cumberbatch, logrará aprender la habilidad de ver a través de las cartas e incluso predecir el futuro.

Cambiando radicalmente, por lo que Henry Sugar se convertirá en un persona más sentimental, comenzando así a preocuparse por las personas que lo rodean.