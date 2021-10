DC FanDome: Anuncian a Dwayne Johnson y Robert Pattinson como invitados

DC FanDome anunció la lista de actores y creativos que estarán presentes en el evento en línea que se celebrará el próximo 16 de octubre a nivel mundial.

En total, DC FanDome contará con 90 personalidades que darán las últimas noticias de películas, series, animaciones, cómics y videojuegos de la editorial.

Entre las personalidades que destacan están Dwayne Johnson, protagonista de ‘Black Adam’, y Robert Pattinson, Bruce Wayne en ‘The Batman’.

Aquí tienes la lista completa de invitados a DC FanDome:

Yahya Abdul-Mateen II

J.J. Abrams

Steve Agee

Melissa Benoist

Matt Bomer

Ed Boon

Flula Borg

Erico Borgo

Danielle Brooks

Mehcad Brooks

Pierce Brosnan

Jeffrey Brown

Nandi Bushell

Gaby Cam

Lynda Carter

John Cena

Noah Centineo

Christian Convery

Denys Cowan

Kaley Cuoco

Aline Diniz

Gareth Dunnet-Alcocer

Ava Duvernay

Adil El Arbi

Jordan Elsass

Bilall Fallah

Run Funches

Alex Garfin

Elizabeth Gillies

Julie Gonzalo

Leslie Grace

James Gunn

Grant Gustin

David Harewood

Justin Harley

Sefton Hill

Aldis Hodge

Christina Hodson

Tyler Hoechlin

Jennifer Holland

Reggie Hudlin

Chukwudi Iquji

Patty Jenkins

Camrus Johnson

Dwayne Johnson

Jeremy Jordan

Echo Kellum

Zoe Kravitz

Jim Lee

Ann Lemay

Chyler Leigh

Javicia Leslie

Zachary Levi

Terry Ltam

Nicole Maines

Xolo Maridueña

Scott Menville

Todd McFarlane

Katie McGrath

Ezra Miller

Jason Momoa

Anson Mount

Donald Mustard

Star Nair

Cam Newton

Roberto Patino

Robert Pattinson

Candice Patton

Gino Quillamor

Jesse Rath

Patrick Redding

Matt Reeves

John Ridley

Jayden Rodrigues

Peta Sergeant

Rachel Skarsten

Tiffany Smith

Scott Snyder

Angel Manuel Soto

Freddie Stroma

Tara Strong

Quintessa Swindell

Azie Tesfai

Bruce Timm

James Tucker

Elizabeth Tulloch

Hayden Walch

Kaci Waldall

Chris Wood

La presencia de estas personalidades en DC FanDome (como Dwayne Johnson y Robert Pattinson) también da un pequeño vistazo a los posibles paneles.

Otro nombre que destaca es el de Patty Jenkins en DC FanDome, pues de momento no hay en producción una película de Mujer Maravilla.

Sin embargo, dado que la heroína esta cumpliendo 80 años, es posible que DC FanDome haga una pequeña celebración con Patty Jenkins.

Se espera que en DC FanDome se muestren nuevos tráilers de las películas

Aunque DC FanDome tendrá anuncios de todo el contenido de la editorial, lo que más llama la atención son las próximas películas.

Todo el mundo espera que en DC FanDome se presenten los tráilers de todas las producciones, siendo el más esperado el nuevo avance de ‘The Batman’ con Robert Pattinson.

Otro adelanto podría ser el de ‘Black Adam’ con Dwayne Johnson, luego que la película ya habría finalizado su filmación.

DC FanDome (Warner Bros.)

Tampoco podemos descartar los tráilers en DC FanDome de ‘Aquaman and the Lost Kingdom’ y ‘Shazam! Fury of the Gods’.

Lamentablemente Andy Muschietti adelantó que no veremos el tráiler de ‘The Flash’, algo que a muchos parece extraño, siendo una de las películas más esperadas.

DC FanDome se llevará a cabo el 16 de octubre a las 12 PM, se podrá ver a través de Twitch, YouTube, Facebook y Twitter; con una duración aproximada de 4 horas.