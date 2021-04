DC FanDome se celebrará en octubre de 2021.

Tras el éxito en 2020, el DC FanDome está de regreso con un evento virtual global, llevándose a cabo el próximo 16 de octubre 2021 .

Esto se anunció a través de todas las redes sociales relacionadas a Warner Bros. y DC Comics, incluyendo HBO, Warner Bros. Games y demás.

Lo que significa que DC FanDome tendrá de nueva cuenta contenido de todas las áreas de WarnerMedia, incluyendo películas, series, cómics y videojuegos.

De momento no hay anuncios previos; pero se espera que revelen cosas de 'The Flash', 'The Batman', 'Black Adam', 'Green Lantern' y 'Gotham Knights'.

Además de dar alguna que otra sorpresa con respecto al universo DC, el cual tiene una buena cantidad de fans en todo el mundo.

Warner Bros. no estaría en Comic-Con

El hecho de anunciar una segunda entrega del DC FanDome significa que Warner Bros. y DC Comics pasarían de largo de la Comic-Con 2021.

En 2020, tras el cambio de evento presencial a digital de la Comic-Con, Warner y DC anunciaron su salida de la convención con su propia celebración.

Fue así como nació DC FanDome, el cual era tan ambicioso que tuvo que repartirse en dos días con un mes de separación, resultando en una grata experiencia.

DC FanDome DC Comics

Warner y DC pudieron dar todos sus anuncios sin restricción a fans en una escala global, además de que no se tuvieron que preocupar por la competencia.

Si el DC FanDome de este año tiene una gran recepción, es probable que los organizadores se planteen algún evento presencial en el futuro próximo.

Algo curioso, Warner Bros. sí participará en E3 2021, lo que significa que veremos anuncios de sus juegos meses antes de la celebración de DC FanDome.

Con información de DC Comics y Warner Bros.