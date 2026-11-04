Se confirmó que Cynthia Erivo se suma a la película de Snoop Dogg con un papel ligado a Tupac.

La biopic “Snoop” de Universal Pictures decidió integrar a su elenco a la actriz de Wicked para retratar a una figura clave de la cultura afroamericana.

El papel ligado a Tupac que tendrá Cynthia Erivo en la película de Snoop Dogg

Cynthia Erivo interpretará en la película de Snoop Dogg a la mamá de Tupac, Afeni Shakur, ex activista del movimiento de las Panteras Negras.

Afeni Shakur tuvo una compleja relación con su hijo, la cual se vio retratada en el tema de Tupac Shakur, “Dear Mama” lanzado en 1995 en el álbum “Me Against the World”.

Cynthia Erivo (Jordan Strauss / Jordan Strauss/Invision/AP)

Con la incorporación de Cynthia Erivo a “Snoop”, este es el elenco confirmado de la película que ya comenzó su rodaje en California bajo la dirección de Craig Brewer:

Jonathan Daviss, de 26 años, como Snoop Dogg

Myles Bullock, de 35 años, como Dr. Dre

Algee Smithm de 31 años, como Warren G

Camron Jones como Tupac Shakur

Lauren London, de 41 años, como Beverly Tate, (mamá de Snoop Dogg)

Tre Hale, de 34 años, como Suge Knight

Laya DeLeon Hayes, de 22 años, como Shante Taylor (esposa de Snoop)

Tupac Shakur, rapero (@2pac/Instagram)

Fecha de estreno de la película de Snoop Dogg

La película biográfica de Snoop Dogg se estrenará el 6 de agosto 2027 en salas de cine.

“Snoop” está producida por Brian Grazer y Allan Mandelbaum de Imagine Entertainment.

Detrás del proyecto también están el propio Snoop Dogg y Sara Ramarker, presidenta de Death Row Pictures.