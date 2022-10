21 de octubre, aunque del año 2022 en lugar del 2015, estamos ante una nueva celebración del Día de Volver al Futuro, el cual es recordado por todos los fans de la saga.

Como cada año, este 21 de octubre los seguidores de Marty y el Doc Brown han tomado las redes sociales para celebrar al los viajeros del tiempo en el Día de Volver al Futuro.

De hecho, en estas fechas se dan toda clase de homenajes a la franquicia, desde reestrenos de las películas, hasta las reuniones de Michael J. Fox y Christopher Lloyd.

No obstante, si eres ajeno a las legendarias películas de ciencia ficción, tal vez te estés preguntando dónde surgió el Día de Volver al Futuro; bueno, tiene un origen bastante simple.

Volver al Futuro (Universal Pictures)

¿Dónde salió el Día de Volver al Futuro?

El Día de Volver al Futuro surge de una de las primeras escenas de Volver al Futuro 2, donde el Doc, Marty y Jennifer viajan a 2015 para salvar al hijo del joven McFly.

Al llegar el Doc les dice que es el 21 de octubre de 2015, a lo que Marty y Jennifer se sorprende pues significa que viajaron 30 años en el futuro desde 1985.

En la ficción de las películas, el 21 de octubre de 2015 es el día de Marty, el Doc y Jennifer viajaron al futuro; generando una de las secuencias más conocidas del cine y la cultura contemporánea.

Claro que el futuro de las películas era muy diferente al que vimos hace 7 años, cuando se cumplió la fecha, por lo menos en términos tecnológicos.

No hay planes para hacer nuevas películas de Volver al Futuro

Algo a mencionar en este Día de Volver al Futuro, es que no hay planes de hacer más películas de la franquicia; no porque los ejecutivos no quieran, sino porque no pueden.

En un movimiento pocas veces visto en el cine, el director Robert Zemeckis y el productor Bob Gale son los que tienen todos los derechos de la franquicia de manera vitalicia.

Si ellos no dan el visto bueno, no se puede trabajar en nuevas obras de Volver al Futuro en cine; en más de 30 años, se han negado a hacer cualquier secuela, remake o reboot del filme.

Para ellos Volver al Futuro funciona muy bien como trilogía y no ven la necesidad de que tenga una expansión en su historia, pues consideran que eso arruinaría su narrativa.