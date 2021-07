‘Black Widow’ rompe récord en taquilla en su primer fin de semana

El pasado jueves 8 de julio fue el estreno de ‘Black Widow’, la tan esperada película en solitario de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) tras los eventos de ‘Capitan América: Civil War’ antes de ‘Avengers: Infinity War ’.

Pese a que las críticas se han dividido, el éxito de ‘Black Widow’ se ha reflejado en su taquilla durante su primer fin de semana.

Tan solo el pasado viernes 9 de julio se reportaba que, a un día de su estreno, ‘Black Widow’ había logrado recaudar 13.2 millones de dólares (262 millones 231 mil 860 pesos) en taquilla.

Estas ganancias ya habían colocado a ‘Black Widow’ como el mejor estreno en taquilla de la pandemia; sin embargo, se han revelado sus cifras tras su primer fin de semana.

Black Widow (Disney)

‘Black Widow’ junta 4 mil 300 millones de dólares en Disney+ y taquillas

Ahora, tras estar disponible en su primer fin de semana, se ha reportado que ‘Black Widow’ ha logrado recaudar 218 millones de dólares , es decir 4 mil 330 millones 798 900 mil pesos .

Esto juntando 80 millones de dólares (mil 589 millones 284 mil pesos) en taquilla de Estados Unidos, mas 78 millones de dólares en el extranjero (mil 549 millones 551 mil 900 pesos) y 60 millones de dólares (mil 191 millones 963 mil pesos) en Diney+ Premiere Access.

En ese sentido, ‘Black Widow’ se convierte en el mayor estreno desde ‘Star Wars: The Rise of the Skywalker’ (2019) y la tercera apertura después de ‘Black Panther’ (2018) y ‘Capitana Marvel’ (2019).

“Una vez más, Marvel ha entregado una película excepcional para el deleite de los fanáticos de todo el mundo con ‘Black Widow’ logrando numerosos hitos en el mercado actual. El sólido desempeño de ‘Black Widow’ este fin de semana afirma nuestra estrategia de distribución flexible de hacer que las películas de la franquicia estén disponibles en los cines para una verdadera experiencia cinematográfica y, a medida que continúan las preocupaciones de Covid-19 a nivel mundial, brindando opciones a los consumidores que prefieren ver en casa en Disney Plus.” Kareem Daniel, presidente de Disney Media and Entertainment Distribution

La próxima película de Marvel Studios después del éxito en taqullla de ‘Black Widow’ será ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ que se espera llegue a taquillas el próximo 3 de septiembre.

Asimismo, Marvel continúa con el estreno de sus series que tanto éxito han tenido en Disney+ como ‘ WandaVision’, ‘The Falcon and the Winter Soldier’ y ‘Loki’.

Con información de Comic Book y Reuters.