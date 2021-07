‘Black Widow’: ¿Hay alguna escena post-créditos?

‘Black Widow’ ya se estrenó en cines de México este 8 de julio, quienes tiene planeado verla se preguntarán si la película tiene escena post-créditos.

La respuesta rápida es sí, ‘Black Widow’ tiene una escena post-créditos, la cual es más o menos importante para una de las próximas series del MCU .

Esta escena aparece hasta que terminan todos los créditos del filme, siendo la única que aparece en todo ese lapso de tiempo.

Black Widow traje blanco (Disney)

Sin revelar muchos spoilers, la escena post-créditos de ‘Black Widow’ hace referencia a Hawkeye y lo que podríamos ver en su serie de Disney+ .

Esto significa que si quieres entender lo que sucede en ‘Hawkeye’, tendrás que ver ‘Black Widow’, por lo menos su escena post-créditos.

Se decía que ‘Black Widow’ iba a relacionarse con ‘ The Falcon and the Winter Soldier ’; pero te podemos confirmar que no hay nada de eso en la película.

‘Black Widow’ podría continuar sin Scarlett Johansson

Aún no se sabe a ciencia cierta lo que sucederá con el personaje de Black Widow, ahora que Scarlett Johansson ya no estarán en el MCU.

No obstante, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, ha dejado entrever que ‘Black Widow’ podría tener una segunda entrega sin Scarlett Johansson.

La Yelena Belova de Florence Pugh sería la nueva Black Widow dentro de las siguientes fases de la franquicia; una posible secuela la tendría de protagonista.

Black Widow (Disney)

Claro el ver una nueva película de la “ Viuda Negra ” dependerá de qué tan bien le vaya a esta primera entrega en cine y Disney+.

Lo único cierto es que veremos más de Yelena como la nueva Viuda en futuros crossovers del MCU, algunos apuntan a ‘New Avengers’.

Aunque como sucede con Iron Man y el Capitán América, muchos sentirán raro de ya no ver a Scarlet Johansson como Black Widow.