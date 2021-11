‘Black Panther: Wakanda Forever’ sufriría más retrasos debido a que Letitia Wright no está vacunada; lo cual se sumaría al paro por la lesión de la actriz.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Letitia Wright no podría filmar ‘Black Panther: Wakanda Forever’ en Estados Unidos, debido a su negativa a vacunarse.

Luego de su lesión en ‘Black Panther: Wakanda Forever’, Letitia Wright se trasladó a Londres para recuperarse; sin embargo, no podría reingresar a suelo estadounidense.

Shuri (Disney)

Esto debido a que las autoridades piden que viajeros no inmigrantes y no ciudadanos, presenten su certificado de vacunación para ingresar a Estados Unidos por avión.

Letitia Wright no es originaria de Estados Unidos; para entrar al país y grabar ‘Black Panther: Wakanda Forever’ tendría que vacunarse, cosa con la que no comulga debido a factores como su religión.

De momento ‘Black Panther: Wakanda Forever’ está detenida de manera indefinida; habrá que ver qué sucede con la situación de Letitia Wright, pues ni ella ni Disney han declarado al respecto.

Letitia Wright podría salir de ‘Black Panther: Wakanda Forever’

Aunque de momento no se sabe cómo seguirá el desarrollo de ‘Black Panther: Wakanda Forever’, algunos analistas ya juegan con la idea de que Letitia Wright sería sacada de la película.

Esto debido a que Letitia Wright está resultando una actriz problemática para ‘Black Panther: Wakanda Forever’, principalmente por su postura antivacunas.

Todo comenzó con una serie de mensajes en Twitter donde abogaba por no vacunarse, con videos y comentarios al respecto, lo cual no cayó muy bien entre el público, que pidió su salida de ‘Black Panther: Wakanda Forever’.

Shuri (Disney)

Ante esto, Letitia Wright borró sus redes sociales; parecía que todo había quedado en el olvido hasta rumores de que estaba haciendo propaganda en el set de ‘Black Panther: Wakanda Forever’.

Letitia Wright desmintió esto; pero eso no evitó que de nueva cuenta se pidiera su salida, aunque Disney no parecía interesada en abandonar a la actriz.

No obstante el problema por su reingreso a Estados Unidos podría significar el punto de no retorno para Letitia Wright y ‘Black Panther: Wakanda Forever’, pues Disney no quiere cambiar la fecha de estreno del filme.

Con información de The Hollywood Reporter.