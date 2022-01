Netflix prepara un anime de ‘Scott Pilgrim’, el cual contará con Bryan Lee O’Malley, creador del cómic original, como uno de los guionistas principales.

Hasta el momento se sabe que el anime de ‘Scott Pilgrim’ será producido por el estudio Science SARU, el cual ya se encargó de obras como ‘Devilman Crybaby’, también de Netflix.

Bryan Lee O’Malley será productor ejecutivo junto a BenDavid Grabinski, con Abel Góngora como director del primer episodio de este anime de ‘Scott Pilgrim’.

Scott Pilgrim (Oni Press)

Pero no sólo eso, el director de cine, Edgar Wright, responsable de la película live-action de ‘Scott Pilgrim’ de 2010, también estará involucrado en el anime como otro de los productores ejecutivos.

Con todos estos nombres, parece que se le tiene mucha fe al anime de ‘Scott Pilgrim’; que dicho sea de paso, tiene varios fans en todo el mundo principalmente por el mencionado largometraje.

El anime de ‘Scott Pilgrim’ apenas está en etapa de planeación, podríamos no ver su estreno hasta dentro de un par de años.

‘Scott Pilgrim’ ya había tenido una pequeña adaptación animada

Cuando se dio el estreno de ‘Scott Pilgrim vs The World’ en 2010, se produjo un pequeño corto animado (no en formato anime), el cual nos dio una pequeña probada de cómo sería una adaptación en ese estilo.

Este corto se llamó ‘Scott Pilgrim vs The Animation’ y era una especie de precuela de la película, pues mostraba la época de Scott en la preparatoria.

En específico el momento en que Scott Pilgrim y Kim Pine se convierten en pareja, luego de que pelearan con una buena cantidad de compañeros de su escuela.

Este corto seguía el estilo estético del cómic de ‘Scott Pilgrim’ de Bryan Lee O’Malley, el cual dicho sea de paso tiene muchas referencias y similitudes con los anime.

Luego de esto no se supo de ningún proyecto relacionado con ‘Scott Pilgrim’, por lo que se pensó que la franquicia había quedado en el olvido.

El cómic de ‘Scott Pilgrim’ cuenta con 6 tomos de varias páginas, así que fácilmente podría dar para varias temporadas de un anime.

Con información de The Hollywood Reporter.