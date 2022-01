Ben Affleck dará vida por última vez a Batman en ‘The Flash’, según lo ha confirmado el propio actor.

Benn Affleck confirmó durante una entrevista que su papel como Batman / Bruce Wayne en ‘The Flash’ será la última vez que lo interprete.

Según Herald Sun, ‘The Flash’ será la despedida de Ben Affleck como Batman, uno de los superhéroes más icónicos de DC Comics .

Según reveló Ben Affleck, las grabaciones de ‘La Liga de la Justicia’ de Joss Whedon, fueron bastante duras, lo cual lo hizo recaer en su alcoholismo.

Incluso, Ben Affleck asegura que eso lo llevó a cancelar el proyecto en solitario que se tenía planeado para él como Batman.

Rodaje de ‘The Flash’ y la versión de Zack Snyder lo ayudaron a ponerle “un buen punto final” a Batman

Ben Affleck dio vida a Batman en ‘ Batman vs Superman ’, ‘La Liga se la Justicia’ y en la versión de Zack Snyder de esta última.

Sin embargo, las grabaciones en la versión de Zack Snyder en ‘ La Liga de la Justicia ’ y en ‘The Flash’ lo han ayudado a poner un buen punto final a su experiencia como Batman.

Siendo en ‘The Flash’ la última vez que hará aparición en los zapatos del millonario y justiciero Bruce Wayne.

“Nunca había dicho esto, pero tal vez mis escenas favoritas en términos de Batman y la interpretación de Batman que ha hecho, han sido en la película de ‘The Flash’. Espero que mantengan la integridad de lo que hicimos porque pensé que era genial y realmente interesante y diferente, pero no de una manera incongruente con el personaje.” Ben Affleck

No obstante, Ben Affleck reveló que no está seguro de sí tomarán todas las escenas que se grabaron pues, de momento la película de ‘The Flash’ está en producción.

Por lo que no está seguro de si parte de sus escenas favoritas en ‘The Flash’ llegarán al corte final, pero Ben Affleck aseveró que está contento con su participación .

Se espera que ‘The Flash’, existan varios cameos y participaciones, como Sasha Calle como Supergirl y el regreso de Michael Keaton como Batman.

Asimismo, se espera que Michael Shanon y Antje Traue retomen sus papeles como Superman y el General Zod.

‘The Flash’, la cual estará protagonizada por Ezra Mille r como Barry Allen / The Flash, se espera llegue a los cines hasta el 4 de noviembre del 2022.