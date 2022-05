En redes sociales se ha lanzado el primer teaser tráiler de ‘Avatar: The Way of Water’, el cual mostrará la secuela de la primera entrega de James Cameron a más de una década.

En las nuevas imágenes muestran el avance de ‘Avatar’ con los Na’vi, la raza alienígena protagonista de la primera entrega y, con la frase “Esta familia es nuestra fortaleza”, resumen el primer teaser trailer de ‘Avatar: The Way of Water’.

Aunque, en este primer teaser trailer de ‘Avatar: The Way of Water’, muestran un lado más acuático de Pandora, el planeta natal de los Na’vi.

Además, este adelanto de ‘Avatar: The Way of Water’ muestra más criaturas y las relaciones que se forman en Pandora.

‘Avatar: The Way of Water’ se estrenará el diciembre

Aunque no se revela más sobre la trama que se llevará a cabo en ‘Avatar: The Way of Water’, la secuela tan esperada de ‘Avatar’ lanzada en 2009, solamente ha revelado su fecha de salida.

En este primer teaser trailer de ‘Avatar: The Way of Water’, se revela que la secuela de James Cameron llegará a los cines en diciembre.

Aunque se sabe que Disney ya ha confirmado que ‘Avatar: The Way of Water’ llegará a los cines el próximo 16 de diciembre del 2022.

No se sabe aun si es que los Na’vi, que tuvieron que defender sus recursos naturales en la primera entrega de los humanos, tendrán que volverlo a hacer en ‘Avatar: The Way of Water’.

Sin embargo, la apuesta aún no se define claramente si es que ‘Avatar: The Way of Water’ apostará por lo mismo o se irá por las ramas con una nueva trama para esta secuela.

Aunque eso sí, este primer trailer de ‘Avatar: The Way of Water’, revela que Jake, protagonista de la primera entrega de Avatar, ha logrado consolidar a su familia junto con Neytiri.