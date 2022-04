Tocó turno de Disney de presentarse en CinemaCon 2022; una de las primeras sorpresas que dio fue con ‘Avatar 2′, la cual ya tiene nombre oficial y fecha de estreno para este año.

‘Avatar 2′ ahora será conocida como ‘Avatar: The Way of Water’, teniendo un estreno para el 16 de diciembre de 2022, siendo la película más fuerte para cerrar el año.

Además se dio una pequeña sinopsis de lo que será la trama de ‘Avatar: The Way of Water’, que retomará la historia de la primera película de la saga; pero varios años en el futuro.

Imagen de Avatar 2 (Disney/FOX)

‘Avatar: The Way of Water’ mostrará a la familia de Jake Sully y Neytiri, quienes enfrentarán varios peligros para mantener a salvo a sus hijos; señalando que habrá un gran viaje en mar.

Asimismo se confirmó que ‘Avatar: The Way of Water’ es la primera de 4 secuelas planeadas, cada una contando una historia diferente, aunque manteniendo a la familia Sully como protagonista.

Fuera de esto, no se dieron más detalles de ‘Avatar: The Way of Water’; se espera que la información comience a fluir en la segunda parte de 2022, cuando se acerque su estreno.

La primera ‘Avatar’ tendrá una remasterización y relanzamiento en cines

Tomando en cuenta que han pasado más de 10 años entre el estreno de ‘Avatar’ y ‘Avatar: The Way of Water’; Disney planea reestrenar la cinta original antes de la llegada de la segunda parte.

Será una versión remasterizada de ‘Avatar’ la que se exhibirá en cines de todo el mundo, teniendo como fecha de reestreno el 23 de septiembre de este año.

De acuerdo con el propio James Cameron, director de ‘Avatar’ y sus secuelas, esta versión de su película contará con efectos especiales más realistas, acordes con las tendencias actuales.

Avatar (Fox)

Fuera de esto, el remaster de ‘Avatar’ no contará con ningún extra en cuanto a historia o aspectos visuales, aunque seguirá explotando la tecnología 3D.

En total se espera que la franquicia de ‘Avatar’ tenga 5 entregas, de las cuales 3 ya estarían listas; nos referimos a la original, ‘Avatar: The Way of Water’ y ‘Avatar 3′, que ya se terminó de filmar.

James Cameron mencionó que si ‘Avatar: The Way of Water’ y ‘Avatar 3′ no son un éxito comercial, las entregas 4 y 5 serían canceladas por Disney.

Con información de IGN.